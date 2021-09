Za nami I edycja Pokazów Mistrzów Pola

10 września 2021 r. odbyła się I edycja Pokazów Mistrzów Pola organizowana przez firmę InConventus Group.

Mimo trwających prac polowych, na polu Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare (gm. Leszno, woj. wielkopolskie) spotkało się 100 osób, chcących zdobyć nową wiedzę w zakresie uprawy kukurydzy na ziarno oraz poznać najnowsze technologie w trakcie praktycznego pokazu maszyn rolniczych.

Pokazy Mistrzów Pola zostały objęte patronatem merytorycznym przez Wielkopolską Izbę Rolnicza oraz Wschodnioeuropejski Alians Rolniczy.

Co czekało na zwiedzających?

Pierwszym punktem programu było uroczyste otwarcie wydarzenia. Gości przywitał między innymi Maksym Kryvonis - prezes InConventus Group, Piotr Reimer - prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare, Stanisław Ciesielski - przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Lesznie oraz Sławomir Grzeszkowiak - dyrektor ds nasiennictwa, Napena.

Następnie, goście zostali zaproszeni do zwiedzania 18 odmian kukurydzy na ziarno oraz zastosowanych technologii nawożenia i ŚOR. Przy poletkach demonstracyjnych zostały wygłoszone prelekcje partnerów wydarzenia.

Partnerem generalnym tegorocznych Pokazów Mistrzów Pola jest firma Napena. Partnerami Strategicznymi są firmy: Sumi Agro Poland, Bayer, Pioneer Hi-Bred Poland, Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa.

Pokazy maszyn

Po otrzymaniu dawki wiedzy teoretycznej oraz doradztwa w zakresie kukurydzy na ziarno, technologii nawożenia i ŚOR – nadszedł czas na praktyczne pokazy maszyn rolniczych.

Ten rok był nietypowy dla rolnictwa. Poza ogólnoświatowym problemem związanym z trwającą pandemią - rolnicy spotkali się z brakiem dostępu do maszyn na rynku. Przez to, często korzystali z maszyn zastępczych, czy nawet tych, które są przeznaczone do praktycznych pokazów. Nie mniej jednak, na wydarzeniu udało się pokazać topowe maszyny partnerskich marek: Köckerling, Czajkowski Maszyny, Tad-Len, Boguslav, oraz Claas i Väderstad zaprezentowane przez firmę Agrimasz.

W strefie opryskiwaczy czekały na uczestników 3 niesamowite maszyny, które miały do pokonania tor przeszkód. Taka trasa sprawiła, że uczestnicy mogli zobaczyć pełny potencjał prezentowanych opryskiwaczy, szczególnie stabilność belki oraz jej zachowanie w czasie pracy.

Pokazy rozpoczęły się od opryskiwacza Atlant 3200-21 z belką hydraulicznie rozkładaną, którego producentem jest firma Boguslav. Maszyny są produkowane w Polsce we współpracy z ukraińską fabryką. Prezentowany model jest nowością na polskim rynku, nie mniej jednak – jest już używany w 5 gospodarstwach.

Następnie zaprezentowany został opryskiwać firmy Tad-Len. Uczestnicy zobaczyli w pracy opryskiwacz polowy przyczepiany ze zbiornikiem 2500l z belką rozkładaną hydraulicznie. Pokaz zamknął samojezdny opryskiwacz, prezentowany przez PR Długie Stare.

Maszyny uprawowe

Następnym punktem programu była strefa prezentacji maszyn uprawowych. Pierwszy przejazd w strefie był wykonany 3-belkowym agregatem uprawowym Trio firmy Köckerling. Po przejeździe uczestnicy mogli podejść i przeanalizować wykonaną agregatem pracę.

Kolejną maszyną w strefie pokazów był agregat talerzowy Väderstad Carrier XL 425-625, prezentowany przez Agrimasz.

Oprócz tego, zostały zaprezentowane również maszyny stosowane na polach Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare.

Nie zabrakło też strefy z prezentacją uprawy pasowej. Reprezentantem w tej strefie została firma Czajkowski Maszyny z zestawem Czajkowski ST 600 z PS 600 – największym agregatem z serii ST.

Spotkania i rozmowy

Poza punktami programu cały czas uczestnicy mieli możliwość się spotkać z partnerami wydarzenia w części wystawienniczej.

Na tym wydarzenie się nie skończyło. Potem była jeszcze spora dawka wiedzy, udostępniona w formacie online. Szkolenia są dostępne na stronie AgriMasterClass i ciągle są dodawane nowe materiały.

Organizator - InConventus Group - serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, partnerom, partnerom merytorycznym oraz partnerom medialnym za udział oraz wsparcie w tegorocznej edycji projektu. Jednocześnie grupa zaprasza do spotkania za rok na polach Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare.