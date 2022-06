Zobacz galerię

Przez ostatni weekend rolniczą stolicą Polski bez wątpienia był Kamień Śląski, gdzie odbywała się 17. edycja targów Opolagra. Co mogliśmy tam zobaczyć?

Osoby związane z branżą szybko zauważą, że pod względem skali całej imprezy w porównaniu z edycjami sprzed pandemii targom wciąż sporo brakuje, jednak całe wydarzenie zdecydowanie można zaliczyć do udanych.

Opolagra 2022 za nami

W piątek, jak to zwykle na takich imprezach bywa, frekwencja zwiedzających była raczej niska, z kolei w sobotę i niedzielę przez targi przewinęło się naprawdę dużo ludzi - oficjalnych danych od organizatora jeszcze nie poznaliśmy.

Zwiedzający mogli odwiedzić 235 stoisk wystawców, gdzie prym bezsprzecznie wiodły firmy związane z sektorem maszyn rolniczych. Dopisała również pogoda.

– To nie jest łatwy czas dla naszej branży, ale wierzę, że wrócimy na „dawne tory”, a wystawy rolnicze będą dalej cieszyć się dużym powodzeniem i będą dla wszystkich zwiedzających, dla rolników tym źródłem wiedzy. Gdzie będą oni mogli oglądać nowości oraz poznawać najnowsze trendy. Taka była i znowu jest Opolagra – powiedział na rozpoczęciu imprezy Mariusz Jabłoński, szef polskiego oddziału DLG, który jest głównym organizatorem opolskiego spotkania branży rolniczej.

Powrót do tzw. normalności

Wart odnotowania jest także fakt, że na imprezie nie było żadnych obostrzeń, czy restrykcji związanych z epidemią koronawirusa - to zdecydowanie dobry prognostyk na przyszłość.

Wśród rolników często słyszeliśmy, że aktualne ceny wystawianych maszyn mogą przyprawić o zawroty głowy, jednak z kolei ze strony sprzedawców padał argument, że farmerzy powinni te ceny odczuć mniej, w momencie gdy sprzedadzą płody rolne z bieżącego sezonu po nowych, wyższych cenach.

Na stoiskach kilku firm widzieliśmy także banery informujące o specjalnych ofertach, rabatach przygotowanych na czas trwania targów.

Mamy nadzieję, że w następnych latach nie tylko Opolagra, ale także wiele innych imprez targowych powróci na stałe do naszego kalendarza. Rolnicy bowiem często podkreślali, że takie wydarzenia są bardzo ważne.

Jest to dla nich okazja do wymiany doświadczeń z kolegami po fachu, do przyjrzenia się z bliska maszynom, które planują zakupić, czy po prostu do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez branżowych producentów.