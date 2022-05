Wszyscy miłośnicy tulipanów mogą jednak odetchnąć z ulgą. Niszczone są tylko rośliny zainfekowane wirusem mozaiki tulipanów.

Firma H2L została założona w Holandii przez Marcela van Kervincka i Alexandra van Veena w roku 2019. Obaj chcieli w ten sposób wykorzystać swoje szerokie doświadczenie z zakresu inżynierii i optyki w branży rolnej i ogrodniczej. Postanowili zbudować robota do selekcji tulipanów pod kątem obecności wirusa mozaiki tulipanów. Jego pierwsze objawy to białe kropki na liściach rośliny. Do tej pory selekcję pod kątem jego obecności przeprowadzali ludzie - była to praca żmudna i męcząca.

Pierwsze dwa prototypy zbudowane wspólnie z firmą Smit Constructie rozpoczęły pracę już marcu i kwietniu roku 2020. Niestety w wyniku choroby zmarł jeden z współzałożycieli firmy Marcel van Kiervinck. W lutym następnego roku robot pod nazwą Selector 180 był już dostępny w oficjalnej sprzedaży.

Jak to działa ?

Robot jest napędzany silnikiem benzynowym i porusza się na dwóch gąsienicach. Ich rozstaw wynosi 180 cm tyle co szerokość zagonów, na których uprawia się tulipany. Maszyna ma wydajność 2 ha na 12 godzin i może pracować 24 godziny na dobę. Jest przy tym całkowicie autonomiczna i do pracy nie potrzebuje obecności człowieka.

Pod obudowa znajdą się kamery rozpoznające objawy wirusa na liściach tulipanów. Obszar pracy jest doświetlany przez sztuczne światło tak aby oko kamery pracowało zawsze w tych samych warunkach. Za kamerą umieszczona jest dysza, która bardzo precyzyjnie spryskuje zainfekowane rośliny niewielką dawką czystego herbicydu totalnego. Powoduje to ich zamieranie, a wirus nie przenosi się dalej.

Maszyna potrafi się nauczyć objawów wirusa na nowej odmianie w ciągu zaledwie 48 godzin. Jej producenci myślą o jej wdrożeniu w innych uprawach.