Zabytkowe ciągniki to świetny pomysł na inwestycję w dobie kryzysu

Zabytkowe samochody, czy motocykle osiągają horrendalnie wysokie ceny, a co więcej wciąż znajdują się amatorzy na zakup takich pojazdów. Podobnie sytuacja zaczyna wyglądać z rynkiem ciągników rolniczych. Może to zatem odpowiedni moment na rozważenie takiej inwestycji?

Zloty i imprezy poświęcone zabytkowym ciągnikom rolniczym pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat rynek ten mocno się rozwija. Biorąc jednak pod uwagę liczbę leciwych traktorów w polskich gospodarstwach, okazuje się że w tym segmencie rynku wciąż tkwi spory potencjał.

Dobry moment na inwestycję

Reakcją Rady Polityki Pieniężnej na wybuch pandemii koronawirusa było obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów. Takie działanie z jednej strony miało pobudzić inwestycje poprzez dostęp do tańszego kredytu. Z drugiej jednak strony tak niskie oprocentowanie lokat spowodowało, iż oszczędzający na lokatach bankowych zamiast zysków, odnotowują realne straty.

W połączeniu ze stosunkowo wysoką inflacją posiadacze wolnego kapitału zaczynają szukać innych inwestycji, które mogą wygenerować zysk nawet w dobie trwającej epidemii.

Zainwestuj w… zabytkowy ciągnik

Od wielu lat słyszymy o opłacalności inwestycji w chociażby zabytkowe samochody, motocykle czy zegarki. Po przeprowadzeniu wielu rozmów z posiadaczami odrestaurowanych ciągników rolniczych okazuje się, że również traktory mogą być nie lada gratką dla kolekcjonerów, czy osób chcących zainwestować w nie nadwyżki kapitału.

Ciężko jest mówić o stopie zwrotu z takiej inwestycji, gdyż każdy przypadek jest zupełnie inny. Jednak z relacji jednego z kolekcjonerów wynika, że w dalszym ciągu gra jest warta świeczki.

- Dla przykładu, Ursusa C-45 kupiłem 20 lat temu za jakieś 10 tys. zł. Jego remont kosztował mnie około 15 tys. zł, a obecna wartość takiej maszyny w dobrym stanie osiąga pułap nawet 100 tys. zł - zaznacza anonimowy kolekcjoner z okolic Poznania.

Przy założeniu, że taka cena byłaby realna do uzyskania, inwestycja ta przyniosłaby aż 20 proc. zysku w skali roku.

Inwestycja długo-, czy krótkoterminowa?

W przypadku inwestycji w ciągniki rolnicze wyróżnić możemy dwa rodzaje zysków. Po pierwsze, jest to podniesienie wartości maszyny poprzez jej odrestaurowanie – w tym wypadku należy znaleźć na rynku egzemplarz w stanie wymagającym remontu, a następnie przeprowadzić jego renowację. Zyskowność takiej inwestycji można zwiększyć, w sytuacji gdy sami znamy się na mechanice i część napraw wykonany we własnym zakresie.

Czy taki traktor warto odrestaurować...?, fot.kh

Należy przy tym pamiętać, że podczas procesu odrestaurowywania ciągnika trzeba dążyć do osiągnięcia stanu jak najbardziej zbliżonego do fabrycznego, gdyż tylko takie egzemplarze mogą zostać sprzedane za wysoką cenę. Nie ma się co przy tym łudzić, że potencjalny klient przymknie oko na jakiekolwiek niedociągnięcia, gdyż kolekcjonerzy najczęściej posiadają specjalistyczną wiedzą w odniesieniu do konkretnych modeli. Jakakolwiek fuszerka z pewnością szybko zostanie wychwycona, a oferta cena kupującego obniżona.

Po odnowieniu ciągnika możemy dokonać jego sprzedaży, wyceniając go w taki sposób, aby zarobić założoną przez siebie kwotę, a następnie liczyć, iż znajdziemy klienta na naszego klasyka.

Jak na kilkudziesięcioletnie maszyny przystało, ich wartość rośnie wraz z wiekiem. Dlatego też drugą opcją inwestycyjną w zabytkowe ciągniki jest wariant kupić, a następnie czekać na lepsze czasy, gdzie po upływie wielu lat jego wartość zauważalnie wzrośnie.

Jakich modeli szukać?

Przed przystąpieniem do poszukiwań należy zrobić rozeznanie w ramach interesujących nas modeli, czy aby na pewno interesujące nas modele osiągają ceny, które by nas satysfakcjonowały. Panuje tutaj reguła, że im dany model jest rzadszy, tym powinien być droższy. Dodatkowo niezbędna będzie wiedza dotycząca stanu fabrycznego danego ciągnika, gdyż tylko takimi egzemplarzami zainteresowani są kolekcjonerzy.

Pasjonaci zabytkowych ciągników zwracają także uwagę, iż nieumiejętny zakup traktora może okazać się opłakany w skutkach, gdyż niejednokrotnie koszty kompleksowego remontu mogą przewyższyć realną cenę danego modelu.

Gdzie szukać okazji?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można za to przyjąć im bardziej nietuzinkowe próby dotarcia do właściciela klasyka, tym większa szansa na jego zakup w dobrej cenie. Najczęściej egzemplarze oferowane w popularnych serwisach ogłoszeniowych wyceniane są stosunkowo wysoko, a tym samym potencjalny zysk jest odpowiednio mniejszy. Może zatem warto rozejrzeć się w najbliższej okolicy, czy przypadkiem nie znajdziemy tam modelu wartego uwagi?

W drugiej części materiału odpowiemy na pytanie dotyczące cen zabytkowych ciągników, dlatego koniecznie śledźcie nasz portal!