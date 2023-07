Zobacz galerię

To nie jest sensacyjny wpis o wysokiej średniej wieku ciągników rolniczych na Mazowszu, a relacja z VII Zlotu Starych Traktorów w Woli Rasztowskiej, w gminie Klembów. Były wyścigi maszyn, zabawy dla dzieci, koncerty, kiełbaski z grilla i wszystko czego szukacie na takiej imprezie.

Dziennikarze Farmera, choć docenili świeżą i smaczną kiełbaskę z grilla to na zlocie przede wszystkim szukali ciekawych, nietuzinkowych i nietypowych ciągników.

Wszystkie sprzęty zasługiwały na uwagę. A było na czym oko zawiesić, bo na imprezie pojawiło się kilkadziesiąt traktorów - od licznie reprezentowanych Ursusów i Zetorów poprzez rzadziej spotkane wiekowe modele takich marek Ford, Deutz-Fahr czy Lamborghini po mało znane w Polsce traktory MB Trac, Bolinder-Munktell czy Hanomag.

Ursusy rządzą

Oczywiście najbardziej popularną marką na zlocie był Ursus. Przyjechało kilka C45 i C451, w tym także wersje pochodzące z Zakładów Mechanicznych Gorzów. Jak zawsze sporym zainteresowaniem widzów cieszyły się pokazy odpalania „sagana”. Lutlampa, kierownica wetknięta bezpośrednio w wał i kilkunastominutowe czekanie na rozgrzanie świecy. A później? A później niespieszne bum-bum-bum jednocylindrowego, średnioprężnego silnika wzorowanego na niemieckim Lanzu.

Odpalanie Ursusa C451 to zawsze ciekawy punkt programu zlotu, fot. K.Pawłowski

Czechosłowacja istnieje

Oprócz najstarszych Ursusów licznie przybyły C-360, także w wersji 3P, C-330, C-325, C-328 i C-4011. Niektóre przerobione, inne w oryginale. Egzemplarze przerobione, będące oczkiem w głowie właścicieli posiadały m. in. turbodoładowanie, przedni napęd czy kilka par wyjść hydraulicznych.

Patrząc na liczbę przybyłych starszych i młodszych Zetorów można odnieść wrażenie, że Czechosłowacja wciąż istnieje. Pojawiły się model 25K, 50 Super czy 3011.

Zetorów było naprawdę sporo, fot. K.Pawłowski

Powiew zachodu

Blok byłych krajów socjalistycznych reprezentował jeszcze Władimirec T25. Ale nie był to byle jaki „władek”, bowiem w tym egzemplarzu zastosowano kompresor doładowania z Volkswagena 1,4l TSi. Ciekawe czy wyrzeźbiony w masce wlot powietrza do czegoś się przydaje czy jest tylko bajerem?

Bardzo ciekawymi pojazdami były wszystkie ciągniki zachodnie sprzed lat, które w większości przywędrowały do nas po 1990 r. Były to m. in. Ford 4000, Kramer K15, Bolinder-Munktell BM 230, Hanomag Perfekt 400 E, Massey-Harris Pony, Lamborghini 1556 DT i traktorek Bungartz. Każdy inny, ciekawy, rzadko spotykany.

Ford 4000, fot. K.Pawłowski

Podczas imprezy oczywiście odbyły się konkurencje sprawnościowe i inne atrakcje dla traktorzystów (takie jak np. otwieranie oranżady za pomocą traktora), którym bacznie przyglądali się zgromadzeni widzowie.

Zlot został okraszony typowo festynową oprawą – kiełbaski z grilla, grochówka z kotła, bele siana w kształcie świnek i zespół Bogdan & Jacek przygrywający ku uciesze zgromadzonej publiczności.

Więcej zobaczycie w naszej galerii, bo takie imprezy to głównie uczta dla oka.