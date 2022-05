Zobacz galerię

Niedawno pisaliśmy o ciągniku John Deere sprzedanym za prawie 1,6 mln złotych. Okazuje się jednak, że była to cena wręcz okazyjna. Kilka dni temu bowiem wylicytowano ciągnik Case 30-60 za kwotę ponad 6,5 mln złotych!

Do rekordowej transakcji doszło w trakcie aukcji domu Aumann Auctions w amerykańskim mieście Nokomis, Illinois. Ciągnik Case 30-60 o numerze seryjnym 889 (a może raczej ciągówka?) sprzedany został za dokładnie 1,47 mln dolarów. Wyprodukowano go w 1912 roku w zakładach J.I. Case Threshing Machine Co. zlokalizowanych w Racine, Wisconsin – produkujących zresztą ciągniki do dnia dzisiejszego.

Case 30-60, czyli 30 KM i masa 11 702 kg!

Amerykańska firma J. I. Case Threshing Machine Company, założona w 1842 roku przez Jerome Increase Case’a, produkowała m.in ciągniki parowe. W roku 1911 zaprezentowała ciągnik Case 30-60 wyposażony w dwucylindrowy silnik średnioprężny zasilany naftą o pojemności 30,9 l i mocy pociągowej 30 KM (22 kW) oraz 60 KM (44 kW) na kole pasowym – zgodnie z oznaczeniem 30-60. Z koła pasowego korzystały maszyny stacjonarne typu młocarnia.

Skrzynia biegów sparowana z silnikiem oferowała jeden bieg do przodu, a „rozpędzić się” na nim można było do zawrotnej prędkości 3,2 km/h. Masa całej maszyny wynosiła z kolei 11 702 kg! Teraz mniej więcej tyle ważą ciągniki o mocy dziesięcokrotnie wyższej.

We wspomnianym roku prezentacji (1911) ciągnik Case 30-60 wziął udział w konkursie orki (maszyny musiały pracować w cyklu ciągłym nie krótszym niż dwie godziny) w kanadyjski mieście Winnipeg zdobywając od razu złoty medal. Seryjna produkcja tego modelu ruszyła rok później i trwała do roku 1916. Łącznie szacuje się, że wyprodukowano 525 egzemplarzy ciągówki Case 30-60, a do dzisiaj przetrwało tylko 5 sztuk.

