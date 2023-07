Cechą charakterystyczną opryskiwaczy Hardi jest to, że wszystkie najważniejsze komponenty, tj. pompy, zbiorniki, głowice, dysze czy przewody są własnej produkcji. Firma jest więc pod tym względem samowystarczalna, a u zewnętrznych dostawców zamawiana jest praktycznie tylko elektronika.

Opryskiwacz zaczepiany Hardi Ranger 25 mieliśmy okazję obejrzeć na pokazie polowym zorganizowanym przez Agros-Wrońskich we wsi Antonina. Maszyna prezentuje się bardzo solidnie, nowocześnie i co najistotniejsze wyposażona jest w wiele przemyślanych i prostych rozwiązań wydajnie ułatwiających pracę.

Jednym z pierwszych ciekawych patentów charakteryzujących opryskiwacz Ranger 25 to nietypowo umieszczony zbiornik na czystą wodę.

– Opryskiwacz Hardi Ranger 25 to stosukowo prosta konstrukcja, a jednak wszystkie podstawowe cechy takiego dobrego opryskiwacza są tutaj spełnione. To co odróżnia Hardiego od innych opryskiwaczy to to, że zbiornik na czystą wodę jest umieszczony bardzo nisko, na środku opryskiwacza tuz przy osi i jest wbudowany w bryłę całej maszyny. To powoduje, że jak tenże zbiornik mamy zalany cieczą, to środek ciężkości jest umieszczony bardzo nisko i wtedy opryskiwacz jest bardziej stabilny i lepiej zachowuje się na zboczach – wyjaśniał Adam Szwiec.