Amazone Precea-TCC to propozycja wydajnego zaczepianego siewnika punktowego fot. mat. prasowe

Amazone rozszerza swoją ofertę w zakresie siewu punktowego o zaczepiane maszyny Precea 9000-TCC i 12000-TCC o szerokości roboczej 9 i 12 m. Te wersje przygotowane zostały specjalnie dla przedsiębiorstw usługowych i dużych gospodarstw, poszukujących maszyn do dużej wydajności.

Siewniki Amazone Precea-TCC charakteryzują się wydajnym podciśnieniowym pojedynkowaniem nasion, dużymi zbiornikami oraz innowacyjnym systemem transportu nasion Central Seed Supply. Producent podkreśla, iż maszyna umożliwia precyzyjne odkładanie nasion nawet przy prędkościach roboczych sięgających 15 km/h.

Centralny zbiornik o dużej pojemności

W celu poprawy wydajności pracy oraz skrócenia czasu napełniania, nowe siewniki Precea-TCC zostały wyposażone w centralny zbiornik ziarna o pojemności 2 tys. l.

Dzięki nowemu systemowi doprowadzania nasion Central Seed Supply nasiona są transportowane przez strumień powietrza ze zbiornika centralnego do zespołów rozdzielających. Tam materiał siewny jest przechowywany w małych zbiornikach magazynujących i obsługujących pojedyncze rzędy.

Dwukomorowy zbiornik posiada pojemność 6 tys. l fot. mat. prasowe

Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia tego modułu odbiorczego, doprowadzane nasiona automatycznie blokują strumień powietrza, przez co doprowadzanie materiału zostaje przerwane. Jeżeli poziom napełnienia znowu spada, to strumień powietrza uruchamia się automatycznie, transportując nasiona ze zbiornika głównego do poszczególnych rzędów.

Ten system prowadzenia powietrza w Central Seed Supply zdaniem producenta pozwala zaopatrzyć każdą sekcję z osobna materiałem siewnym, bez konieczności stosowania skomplikowanej sensoryki lub elektronicznego sterowania.

Dokładne rozdzielanie nasion w każdym rzędzie

W zakresie pojedynkowania nasion Amazone stawia na sekcje rozdzielające PreTeC, działające na zasadzie nadciśnienia, gdzie nasiona są dociskane do tarczy rozdzielającej przez sprężone powietrze.

Uszczelka obraca się razem z tarczą rozdzielającą, co obniża pobór mocy elektrycznych napędów poszczególnych sekcji. Z kolei automatyczny system sprzężony z czujnikami optycznymi regulacji zgarniaczy nadmiaru nasion SmartControl zapobiega w sposób wydajny tzw. mijakom i nakładkom.

Poszczególne rzędy są zaopatrywane z centralnego zbiornika, a dopływ nasion reguluje się samodzielnie dzięki systemowi Central Seed Supply fot. mat. prasowe

Napędzana elektrycznie tarcza rozdzielająca obraca się niezależnie od prędkości jazdy i żądanej ilości nasion, transportując ziarno w kierunku kanału wysiewu. W tym miejscu siła docisku zostaje przerwana, ziarno jest precyzyjnie wdmuchiwane w redlinę, a następnie zatrzymywane i dociskane przez rolkę wychwytującą.

Dwie tarcze nośne i wysoki regulowany hydraulicznie nacisk redlic ma zdaniem producenta zapewnić jeszcze lepsze kopiowanie głębokości. Na pokładzie siewnika znajdziemy także system automatycznej regulacji docisku redlic. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałej siły nacisku, co powinno skutkować równomiernym odkładaniem nasion szczególnie przy zmiennych warunkach glebowych.

Elektryczny napęd dozownika ElectricDrive umożliwia bardzo wygodną regulację normy wysiewu na terminalu ISOBUS oraz zapewnia zgodność z regulacją normy podczas zmiennej aplikacji za pomocą GPS i map pola. Dzięki temu zwłaszcza przy dużych szerokościach roboczych GPS SectionControl działający na każdy rząd aktywnie oszczędza nasiona na klinach pola, a przy okazji przygotowuje dobre warunki do np. mechanicznego zwalczania chwastów za pomocą pielników.

System CurveControl

Ciekawostką może być także elektryczny napęd poszczególnych sekcji, który również podczas pracy na łuku pozwala utrzymać równomierne odstępy między nasionami na całej szerokości roboczej szerokiej maszyny.

Czujnik żyroskopowy określa różnicę między prędkością ruchu wewnątrz i na zewnątrz łuku. Na tej podstawie system CurveControl odpowiednio dopasowuje prędkości obrotowe bębnów rozdzielających, przez co odstępy między nasionami na łuku pozostają stałe. Dzięki temu rośliny są w wystarczającym stopniu zaopatrywane w substancje odżywcze. Łan jest jednorodny, a rośliny dojrzewają równomiernie.

Teleskopowy układ jezdny

Precea-TCC jest oferowana z 12 lub 16 rzędami o rozstawach 70, 75 i 80 cm. Układ jezdny siewnika jest dostępny z osią teleskopową. Podczas pracy w polu można zmieniać rozstaw kół podporowych w taki sposób, by koła biegły między rzędami wysiewu, zapobiegając niepożądanemu ich zagęszczaniu. W siewnikach Precea-TCC regulowane koła pozwalają na uzyskanie szerokości 3 m po złożeniu, dzięki czemu można ją wygodnie transportować w ruchu drogowym.