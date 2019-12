Zadbaj o akumulator zimą

O obecności akumulatora w maszynie najczęściej przypominamy sobie... zimą. Doprowadzenie do jego całkowitego rozładowania może spowodować, że nie będzie się on nadawał do dalszej eksploatacji.

Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, akumulator traci swoją sprawność. Przy temperaturze 0 st. Celsjusza sprawność wynosi 80 proc., a w przypadku -25 stopni zaledwie 60 proc. Zimą niższa sprawność baterii, w połączeniu z większymi oporami silnika może spowodować, że pojazd po prostu odmówi posłuszeństwa.

Zacznij od klem

Przedzimowe przygotowanie akumulatora należy rozpocząć od przyjrzenia się połączeniu klem z baterią. W miejscu ich styku może pojawić się śniedź, która utrudni, lub w najgorszym wypadku całkowicie uniemożliwi przepływ prądu. Do ich oczyszczenia najlepiej użyć drobnego papieru ściernego. Dobrą praktyką jest zabezpieczenie zacisków wazeliną bezkwasową.

Zadbaj o naładowanie

Użytkowanie akumulatora w stanie częściowego rozładowania doprowadzi to stopniowego pogarszania jego parametrów, a także w sposób znaczący skróci jego żywotność. Jeśli do niskiej temperatury dodamy częstą jazdę na krótkich odcinkach, akumulator nie będzie miał szansy naładowania się do pełna.

Baterię należy regularnie sprawdzać – najlepiej co 2-3 miesiące. Napięcie spoczynkowe powinno wynosić pomiędzy 12,5 a 12,8 v.

Ładowanie prostownikiem

W sytuacji pierwszych oznak niedomagania, baterię należy naładować prostownikiem do pełna. To czasochłonna metoda, jednak zapewniająca optymalne tempo ładowania.

Natężenie prądu podczas ładowania nie powinno być większe, aniżeli 10 proc. jego pojemności. Taka praktyka zwiększy szansę na przetrwanie zimy, nawet w przypadku nieco wysłużonego akumulatora.

Unikaj obciążenia przy rozruchu

Już sam w sobie rozruch zimowy jest trudny dla silnika, nie warto go zatem dodatkowo utrudniać. Przed przekręceniem kluczyka w stacyjce należy wyłączyć wszystkie urządzenia, które pobierają prąd, aby zbytnio nie obciążać baterii. Warto zaznaczyć, że największy pobór prądu dotyczy takich elementów wyposażenia jak: ogrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie lusterek czy klimatyzacja.

Nie należy również włączać tych udogodnień bezpośrednio po odpaleniu silnika. Dobrą praktyką będzie wstrzymanie się z tym na kilka minut, gdy akumulator zdąży się nieco naładować.

Kontrola elektrolitu

Następnym czynnikiem, który ma wpływ na szybsze rozładowywanie się baterii podczas niskich temperatur jest poziom elektrolitu. W przypadku baterii obsługowych niedobór elektrolitu należy uzupełnić wodą destylowaną. W akumulatorach bezobsługowych nie mamy możliwości dolania płynu.

Odłączać akumulator, czy nie?

W starszych maszynach powszechną i poprawną praktyką było wymontowanie akumulatora, naładowanie go i pozostawienie w ciepłym pomieszczeniu. W przypadku maszyn wyposażonych w zaawansowane technicznie komponenty taka praktyka może spowodować liczne problemy przy pierwszym rozruchu, np. doprowadzić do utraty konfiguracji maszyny. Ewentualna diagnostyka elektroniczna okazuje się kosztowna.

Dość popularnym rozwiązaniem jest stosowanie ocieplaczy na akumulator. Izolują one w dużym stopniu baterię od czynników zewnętrznych i są dostępne w różnych rozmiarach. Kupimy je już od ok. 20 zł.