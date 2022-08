Dni coraz krótsze, a pracy w polu ciągle dużo i sprzęt w intensywnym użyciu. Nie można przy tym zapominać o bezpieczeństwie, w tym oświetleniu pojazdu i sprzętu zaczepionego z tyłu ciągnika, który często zasłania lampy pojazdu.

Dobre oświetlenie pojazdu to podstawa bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. A z tym niestety – zwłaszcza w przypadku pojazdów i innych maszyn rolniczych – bywa delikatnie mówiąc – różnie. Niesprawna instalacja elektryczna i brak oświetlenia lub nie wszystkie działające światła drogowe to częsty problem.

Sami na pewno niejednokrotnie doświadczyliście tego na drogach jadąc samochodem, kiedy mija się ciągnik z agregatem, siewnikiem itp., który nie ma świateł lub oświetlenie ciągnika zostało zasłonięte zaczepioną maszyną. To często tworzy bardzo niebezpieczne sytuacje - taki nieoświetlony pojazd jest praktycznie niewidoczny, a w dodatku porusza się zdecydowanie wolniej niż samochody, więc o wypadek bardzo łatwo.

Pomocne narzędzia

Oczywiście niesprawną instalację należy naprawić. Najczęstszymi usterkami bywają po prostu przepalone żarówki, ale nierzadko problem sięga dalej: niesprawnych styków, uszkodzonych przewodów, zużytych wtyczek itp.

W takiej sytuacji warto mieć pod ręką urządzenia, które pomogą określić miejsce czy rodzaj uszkodzenia. Najtańsze próbniki napięcia, tzw. fazery, można kupić już w cenie od kilkunastu złotych. Ale nawet lepsze jakościowo próbniki kosztują ok. 40-50 zł. Urządzenie niewiele większe od długopisu pozwoli m.in. sprawdzić czy jest napięcie w gniazdach żarówek, przejście, ciągłość połączenia. Przyda się też przy instalacjach domowych, gospodarskich, bo działa też z większymi napięciami, w tym indukcyjnie (bezdotykowo), przez co można określić np. miejsce niewidocznych w ścianie przewodów.

Jeszcze więcej możliwości da multimetr uniwersalny, za pomocą którego można sprawdzić wiele innych parametrów prądu – zarówno stałego (m.in. wszelkiego rodzaju pojazdy), jak i zmiennego (instalacje stacjonarne). To jednak temat na osobny artykuł.

Wymiana lamp

Jeśli spalona jest żarówka, a obudowa lampy jest uszkodzona, wymiana żarówki nie będzie miała większego sensu, bo prawdopodobnie za chwilę problem się ponowi. Czynniki zewnętrzne – zwłaszcza woda – w kontakcie z gorącą żarówką szybko spowodują jej uszkodzenie. W Dodatku dostająca się woda i kurz szybko niszczą delikatne styki gniazd.

W takim przypadku jedynym rozwiązaniem wydaje się być wymiana lampy. Warto w takim przypadku rozważyć zakup lamp LED, które będą nieco droższe od konwencjonalnych, ale na pewno będą służyły dłuższy czas bezawaryjnie – o ile oczywiście nie zostaną uszkodzone mechanicznie. Warto postawić przy tym na sprawdzonych producentów, którzy oferują lampy dobrej jakości: z mocnego tworzywa, wodoszczelne z markowymi diodami. Jeśli lampa znajduje się w newralgicznym punkcie – jest mocno narażona na uszkodzenia – można ją zabezpieczyć specjalną osłoną – wykonaną z tworzywa lub metalu. Tego typu kratki również są dostępne w sprzedaży, a ceny tych pierwszych zaczynają się od kilkunastu złotych.

Zestawy lamp na magnes

Co jednak gdy np. instalacja zaczepionej do ciągnika maszyny nie działa lub nie ma jej wcale, a chcemy przejechać bezpiecznie drogą i w dodatku nie narazić się na mandat?

Tu pomocne są zespolone lampy drogowe (a więc zawierające światła pozycyjne, stopu i kierunkowskazy) przytwierdzane do sprzętu na magnes. Dzięki takiemu montażowi można je błyskawicznie zaczepić do danej maszyny niemal w dowolnym miejscu i w razie potrzeby przenieść na inną. Zasilanie takiej lampy odbywa się przez kabel z wtyczką podłączaną do standardowego gniazda elektrycznego 7-pinowego.

Montaż lampy Horpol na magnes, fot.kh

Koszt zakupu takiego zestawu lamp nie wysoki. Wystarczy już 100-150 zł aby nabyć najtańsze oświetlenie. Zestawy bardziej renomowanych producentów to koszt od ok. 200 zł. Takie produkty będą charakteryzowały się homologacją oraz długą, często dwuletnią gwarancją.

Jeśli nawet maszyny są bardzo dobrze zadbane i mają na ogół sprawne oświetlenie, to i tak polecamy zakup tego typu oświetlenia jako awaryjne. W trudnych warunkach farmerskiej pracy nigdy nie wiadomo czy nie urwie się jakiś przewód lub łącznik i w razie pilnej potrzeby światła na magnes można zainstalować dosłownie w kilkadziesiąt sekund.