Sezon zbioru traw trwa i zapewne każdy hodowca stara się by jakość paszy była jak najlepsza. W końcu decyduje to o kondycji stada, a co za tym idzie ma wpływ na przychody z produkcji. John Deere zaproponował produkt, który ułatwi uzyskać odpowiednią jakość.

Promowane przez amerykańskiego producenta nowoczesne czujniki w sieczkarniach to propozycja dla wielkich gospodarstw hodowlanych posiadających nowoczesne maszyny. A także dla tych, którzy potem odsprzedają paszę kolejnym przedsiębiorcom - dzięki czujnikom HarvestLab 3000 będą wiedzieli jaką wartość ma dany produkt.

Co dają czujniki w sieczkarni?

Według przedstawicieli Johna Deere’a praca nowoczesną sieczkarnią powinna być możliwie maksymalnie świadoma, czyli oparta o dokładny pomiar i dokumentację suchej masy, w tym składników pokarmowych, takich jak: skrobia, białko, włókna neutralno- i kwaśno-detergentowe w roślinach. Jest to istotne z punktu widzenia jakości paszy dostarczanej zwierzętom, ale też planowania prac na kolejne sezony, np. pod kątem nawożenia i wyboru właściwej odmiany kukurydzy.

Jakość uzyskanej paszy to najważniejsza sprawa dla hodowców, fot. mat. prasowe

- Operatorzy mogą przy użyciu czujnika John Deere HarvestLab 3000 analizować i dokumentować poziom składników odżywczych w plonach zebranych z pola, w tym badać poziom wilgotności. To wszystko przyczynia się do większej świadomości odnośnie jakości paszy. Kolejną korzyścią czujnika HarvestLab 3000 jest stosowanie automatycznej regulacji długości cięcia w zależności od wilgotności zbieranego materiału. Jest to system AutoLOC, który w trakcie zbioru w celu zapewnienia optymalne ubijanie i silosowania masy rozdrobnionej w silosach przejazdowych. Przemyślane stosowanie dodatków zapewnia lepszą jakość paszy, a co za tym idzie lepsze parametry mleka i wyższy udój - zaznacza Paweł Kamiński, specjalista ds. produktu kombajnów oraz sieczkarni samojezdnych John Deere.

Zebrane dane są oczywiście dostępne na wyświetlaczu maszyny, ale również automatycznie synchronizują się z aplikacją John Deere Operations Center, przy aktywowanej funkcji JDLink. Dzięki temu decyzje dotyczące prowadzenia zbioru można podejmować szybciej i bardziej świadomie, tworząc mapy plonu i nawożenia, określając, czy poszczególne pola są preferowane czy nie i czy warto podjąć kroki, by coś zmienić, choćby przez zwiększenie miejscowo ilości nawozu. Ponadto monitorowanie składu sieczki pomaga producentowi świadomie decydować, co powinno zostać zmagazynowane w silosach i co powinno zostać wykorzystane później w porcjach paszy.

Zebrane dane są dostępne na wyświetlaczu maszyny, ale również automatycznie synchronizują się z aplikacją John Deere Operations Center, przy aktywowanej funkcji JDLink, fot. Mat. prasowe

Z kolei producenci biogazu uzyskują dokładne informacje o rzeczywistym składzie kupowanych roślin i mogą przewidzieć potencjał materiału.

- Pamiętajmy, że wysyłanie pojedynczych próbek do laboratorium jest kosztowne, a same próbki reprezentują tylko niewielką część całości. HarvestLab 3000 w połączeniu z aktywacją John Deere Constituent Sensing, czyli pomiaru składników pokarmowych, sprawia, że producenci uzyskują wyniki pomiarów dla każdego miejsca na polu i mają wiedzę na temat materiału - dodaje Paweł Kamiński.

Cięcie pod pełną kontrolą

Bardzo istotnym elementem późniejszej kiszonki jest odpowiedni dobór długości cięcia względem wilgotności. Dzięki nowym możliwościom maszyn długości cięcia przeprowadzane są automatycznie podczas pracy sieczkarni, na podstawie odczytów z czujnika wilgotności oraz wymagań określonych wstępnie przez operatora. Wprowadzenie życzeń dotyczących długości cięcia (system AutoLoc) nie wymaga kalibracji w czasie pracy na polu. Wystarczy, aby operator za pomocą wyświetlacza GreenStar zaprogramował żądane ustawienia długości cięcia dla poszczególnych poziomów wilgotności.

Jeśli na przykład przy ustawieniach optymalnej długości cięcia 15 mm w przypadku 68-procentowej wilgotności oraz 8 mm w przypadku 50-procentowej wilgotności rzeczywista wilgotność wyniesie 63 procent, system AutoLoc zmieni długość cięcia na 13 mm na podstawie posiadanych krzywych kalibracyjnych.

Kontrola paszy zawsze się przyda

Czujnik HarvestLab 3000 ma również zastosowanie w formie stacjonarnej, na przykład w oborze, gdzie podawana jest pasza, biurze terenowym czy w innych miejscach, w których potrzebna jest analiza produktu.

Czujnik HarvestLab 3000 ma również zastosowanie w formie stacjonarnej, fot. mat. prasowe

Przykład? Elementy całkowicie wymieszanej dawki (TMR) podawanej bydłu można mierzyć przy użyciu HarvestLab codziennie przez cały rok, w celu zapewnienia prawidłowej wymieszanej dawki pokarmowej, która wpływa na parametry mleka.

- Analiza składników trwa zaledwie dwie minuty, a zmierzone dane można również pobrać z czujnika HarvestLab 3000 i zapisać na komputerze na potrzeby dokumentacji lub udostępnienia. Dane z dokumentacji mogą być łatwo przeglądane w Operations Center, zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na urządzeniach mobilnych - kontynuuje Paweł Kamiński.

Kontrola gnojowicy jako uzupełnienie świadomego planowania

Czujnik HarvestLab 3000 zamontowany na wozie asenizacyjnym do gnojowicy umożliwia precyzyjne dawkowanie płynnego nawozu organicznego stosownie do wartości docelowej i granicznej. Eliminuje również ryzyko przenawożenia (powodującego wyleganie upraw) oraz niedostatecznego nawożenia (powodującego niski plon). System umożliwia tworzenie precyzyjnych map zabiegów agrotechnicznych niezbędnych do osiągnięcia pożądanego docelowego poziomu składników odżywczych, co oznacza, że producent płaci za jakość, a nie za ilość zaaplikowanej gnojowicy. Ponadto pomaga w ustalaniu i dokumentowaniu zastosowanych poziomów składników odżywczych, czego celem jest przestrzeganie przepisów prawa oraz zasady wzajemnej zgodności.

Czujnik zamontowany na wozie asenizacyjnym do gnojowicy umożliwia precyzyjne dawkowanie płynnego nawozu organicznego, fot. mat. prasowe

- Czujnik w gnojowicy stanowi ważne uzupełnienie świadomego planowania w zakresie zbioru materiału oraz jego dalszego wykorzystania. Te trzy fundamenty sprawiają, że przedsiębiorca ma możliwość wzniesienia swojej działalności na wyższy poziom - zwraca uwagę ekspert John Deere