Płatności rolno-środowiskowe w ramach tzw. interwencji to dobry powód, aby do obsługi trwałych użytków zielonych i obszaru Natura 2000 wykorzystać zaawansowane maszyny zielonkowe chroniące ruń łąkową jako składową wyjątkowej i cennej przyrody.

Od stycznia tego roku wraz z wejściem w życie nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej, pojawiły się w rolnictwie możliwości skorzystania z dofinansowania jeśli prowadzi się określoną agrotechnikę.

Płatności rolno-środowiskowe w ramach tzw. interwencji

Na polach uprawnych mamy do czynienia z dopłatami w ramach ekoschematów, premiujących rolników za uproszczone systemy uprawy czy też wymieszanie słomy z glebą.

Natomiast na użytkach zielonych skorzystać można z płatności rolno-środowiskowych w ramach tzw. interwencji. Wśród nich szczególne na uwagę zasługują działania: „Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000” z przewidywaną stawką kilkuset zł/ha za odpowiednią liczbę pokosów czy dostosowanie terminów koszenia do potrzeb ochrony przyrody oraz „Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000”.

Praca na tak wrażliwych terenach ze względu na cenne warunki przyrodnicze, wymaga jednak specjalistycznego sprzętu zielonkowego. Liczy się tu bowiem dbałość o ruń łąkową, niskie ugniatanie podłoża, niskoemisyjność spalin i do tego – jak zawsze w przypadku gospodarki paszowej – wysoka jakość pokosu. Maszyny spełniające te warunki znajdziemy m.in. w szerokiej ofercie firmy Claas.

Oszczędność paliwa nawet do 20 proc. w pracy kosiarkami Disco

Niższe obroty WOM podczas pracy to oczywista oszczędność paliwa. Firma Claas oferuje więc kosiarki i prasy pracujące przy takim napędzie, ale zachowujące jednocześnie wysoką jakość oraz wydajność pracy.

I tak pracując kosiarkami Disco z belką tnącą Max Cut na obniżonych obrotach, nie dosyć, że mamy zagwarantowaną wysoką jakość cięcia to możemy zaoszczędzić jeszcze do 20 proc. paliwa na hektarze.

Potwierdziły to testy przeprowadzone latem 2022 roku w Niemczech. Przeprowadzono je w czterech firmach usługowych wykorzystujących do pracy zestawy kosiarek Claas Disco. Podczas trwania testu, telemetrycznie zbierano dane z zużycia paliwa ciągników oraz powierzchnię koszenia.

Okazało się, że dzięki redukcji obrotów wałka WOM z 1000 do 850 obr./min zużycie paliwa było mniejsze o 1,2 litra oleju napędowego na hektar, co przy godzinie intensywnej pracy dawało nawet do 10 litrów oszczędności.

Dodatkowo prędkość jazdy podczas koszenia można było podnieść o 2,5 km/h, co spowodowało automatycznie wyższą wydajność zestawu. Ta z kolei przełożyła się na szybsze wykonanie prac, rzadsze tankowanie i obniżenie hałasu podnoszące komfort pracy.

Belka tnąca Max Cut to czysta pasza

Opracowując belkę tnącą Max Cut, firma Claas nie tylko stworzyła całkowicie własną konstrukcję tego najważniejszego elementu każdej kosiarki, ale poniekąd zrewolucjonizowała technologię koszenia definiując ją na nowo.

Cechą charakterystyczną belki Max Cut jest bowiem falisty kształt wanny belki, dzięki któremu odporne na zużycie tarcze tnące mogą być wysunięte maksymalnie do przodu. Zanieczyszczenia – w tym ziemia z kretowisk – pozostają pod listwą koszącą, a nad nią przemieszcza się skoszony materiał. Ścięty i ułożony pokos charakteryzuje się więc bardzo niskim poziomem zanieczyszczeń.

Praca prasami Variant z kolei to zużycie paliwa mniejsze o ponad 10 procent

Zużycie paliwa mierzono podczas testów pras Claas Variant serii 400 pod okiem ekspertów z DLG. Wykazały one, że w momencie zmniejszenia obrotów WOM z 1000 do 800 obr./min zużycia paliwa spadło o ponad 10 proc.

Latem 2022 roku podobny test objął także nowe prasy Variant serii 500, a dokładnie model Variant 580 RC. W trakcie badania na jednej tonie prasowanego materiału zużyto o 22,5 proc. mniej paliwa niż przy standardowych obrotach wałka WOM.

Warte napisania jest to, że pomimo zastosowania niższych obrotów, zagęszczenie beli oraz jej masa w obu opisanych powyżej przypadkach była porównywalna do pracy z obrotami wyższymi.

Dbałość o darń dzięki maszynom zielonkowym Claas

Profesjonalista korzystający z użytku zielonego nie pozwoli sobie na niszczenie darni. A przecież jest to możliwe przy niewłaściwym obchodzeniu się z podłożem, które często jest z natury wilgotne. Firma Claas oferuje rozwiązania techniczne, które pozwolą chronić darń.

Pierwszym z nich jest system Active Float, który opcjonalnie może być zamontowany w kosiarkach Disco. Pozwala on operatorowi maszyny na szybkie i łatwe reagowanie w zależności od warunków na polu. Najczęściej dotyczy to reakcji na stopień wilgotności łąki lub niejednorodnego łanu.

Przy jego użyciu, masa kosiarki jest aktywnie przenoszona na ciągnik, a tym samym nie obciąża darni. Zmniejszeniu ulega także ściąganie boczne na stokach, co poprawia komfort jazdy oraz jakość pracy. I co ciekawe, dzięki systemowi odciążenia Active Float można obniżyć zużycie paliwa o 2,5 proc.

Kolejne rozwiązania chroniące darń zastosowano w zgrabiarkach Liner. Te czterowirnikowe maszyny można wyposażyć nie tylko w duże i szerokie ogumienie podwozia głównego, lecz również w opcjonalne podwozie 6-kołowe dla wszystkich czterech wirników, które jest też dostępne z szerokimi oponami. Do podwozia głównego można więc zastosować ogumienie w rozmiarze 800/35-22.5, a do podwozia wirników o wymiarach 16x9.5-8.

Taka koncepcja podwozia zapewnia nawet o 75 proc. większą szerokość przetaczania w porównaniu z poprzednimi modelami zgrabiarek, co stanowi wyraźną zaletę na mokrych powierzchniach.

Na dodatek w zgrabiarkach Liner zastosowano zaczepiane zawieszenie kardanowe, w którym wirniki wiszą na stabilnych, kulowych głowicach. To gwarantuje ich wzdłużne i poprzeczne wychylanie niezależne od ramy głównej. Dzięki szerokiemu zakresowi wahań, a jednocześnie stabilnej konstrukcji wirniki dopasowują się zatem w optymalny sposób nawet do dużych nierówności podłoża.

W prasach zwijających Variant dzięki zastosowaniu szerokich opon, nie zapomniano także o tym, by ich masa nie obciążała nadmiernie runi użytków zielonych. Dostępnych jest pięć rozmiarów ogumienia do wyboru, aby przy dużej wilgotności podłoża zapewnić maksymalną ochronę gleby.