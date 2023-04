Na pewnym etapie i przy pewnej skali prowadzenia gospodarstwa rolnego niemal nie można sobie wyobrazić wykonywania codziennych obowiązków bez profesjonalnego pomocnika w postaci ładowarki teleskopowej. Jak odpowiednio podejść do jej zakupu i na co zwrócić uwagę?

Zakup ładowarki oraz jej konfiguracja to nie lada wyzwanie dla jej potencjalnego użytkownika. Oferowanych jest bowiem wiele modeli różniących się m.in. gabarytami, udźwigiem i wysuwem ramienia czy chociażby wyposażeniem. Jaką ładowarkę kupić, by za chwilę nie żałować swoich decyzji?

Gabaryty ładowarki to podstawa

Doświadczeni sprzedawcy ładowarek teleskopowych mówią wprost, iż pierwszym pytaniem, na jakie rolnik zainteresowany zakupem takiej maszyny powinien sobie odpowiedzieć, jest to, czy budynki, w których ładowarka ma pracować, nie będą w jakiś sposób ograniczać wyboru maszyny. Jeśli w tym zakresie nie mamy większych ograniczeń, to możemy śmiało przejść do kolejnego etapu. – Z praktyki wiem jednak, że bardzo często klienci mają starsze budynki z czasów PGR-owskich bądź poniemieckich. W takiej sytuacji maszynę należy dostosować do budynków, by praca nie tylko była wydajna i komfortowa, ale czasami w ogóle możliwa – zaznacza Łukasz Tesarski, regionalny kierownik sprzedaży Merlo. Jak dodaje nasz rozmówca, z praktyki sprzedażowej wynika, iż nawet połowa klientów jest w tym wypadku ograniczona budynkami, w jakich maszyny będą pracować, a najczęściej są to budynki wykorzystywane do hodowli zwierząt. W tym zakresie możemy wybierać między ładowarkami o szerokości całkowitej nawet od poniżej 1,9 m do 2,3 m oraz o wysokości całkowitej od niespełna 2 do ponad 2,5 m. Zakres dostępnych maszyn jest pod tym względem ogromny, dlatego zdecydowanie warto dobrać maszynę do własnych potrzeb.

Swoimi doświadczeniami z pracy dwoma ładowarkami o podobnych możliwościach technicznych, jednak o różnej wysokości dzieli się z nami Adrian Kołek, rolnik z woj. opolskiego. – Niższa ładowarka doskonale sprawdza się w pracy w kurnikach, gdzie niestety pomieszczenia są stosunkowo niskie. Ogromnym jej atutem jest to, że wejście do kabiny jest bardzo wygodne, bo nie trzeba wchodzić po schodkach, jak to ma miejsce w drugim modelu. Co prawda wiąże się to z nieco gorszą widocznością na prawą stronę ładowarki, aniżeli ma to miejsce w wyższej ładowarce, ale coś za coś – wyjaśnia rolnik. Dzieje się tak dlatego, iż większa ładowarka ma wyższą i wyżej umiejscowioną kabinę, co również wiąże się z większym prześwitem podwozia (...).