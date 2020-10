Zakup maszyn od tego samego dealera to oszczędność czasu i wiele korzyści dla funkcjonowania gospodarstwa

Prowadzenie gospodarstwa, które stale rozwija swoją działalność wymaga również inwestycji w sprzęt, który będzie miał wpływ na jakość zebranego plonu i wydajności pracy. Intensywne prace związane z gospodarstwem są jednak na tyle czasochłonne, że proces wyboru maszyn i jej wyposażenia a także obsługa serwisowa często nie jest czynnością, na której chce skupiać się właściciel przedsiębiorstwa rolnego. Dlatego warto nawiązać stałą współpracę z dealerem, który zna potrzeby i potrafi zaproponować rozwiązanie adekwatne do aktualnych wymagań gospodarstwa.

Proces zakupu maszyn do gospodarstwa, ich użytkowania a także serwisowania to aspekt, który bezpośrednio przekłada się na jakość plonów uzyskanych przez gospodarstwo. Właściciele znają swoje potrzeby, dlatego dużym ułatwieniem jest współpraca z zaufanym dealerem, który na tego typu potrzeby potrafi odpowiedzieć. Dobrym przykładem jest gospodarstwo Arkadiusza Nawrota, które znajduje się w województwie śląskim, w miejscowości Kruszywa. Jest to 400-hektarowe gospodarstwo o charakterze roślinno-zwierzęcym, na którym uprawiane są głównie: pszenica, rzepak, żyto oraz kukurydza na ziarno. Wraz z jego rozwojem, Pan Arkadiusz systematycznie inwestował w nowoczesne maszyny wyłącznie marki CLAAS. Na gospodarstwie pracują: ciągnik AXION 820, ARION 620 oraz ARES 617, a także kombajn TUCANO 440, ładowarka teleskopowa SCORPION 732 VARIPOWER oraz prasa zmiennokomorowa VARIANT 460 RF. Cała flota maszyn CLAAS została zakupiona od firmy Świerkot, z którym właściciele gospodarstwa współpracują od 2012 roku. Taka długotrwała współpraca wynika między innymi z bardzo dobrego kontaktu i zaufania między przedsiębiorstwem rolnym a dealerem, który swoim długoletnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań marki CLAAS oraz obsłudze serwisowej przekonał właścicieli gospodarstwa do wysokiej jakości swojej obsługi. To bardzo ważny aspekt, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu produkcji rolnej, do które wykorzystywane są maszyny.

- Firma CLAAS dba o to, aby każdy z dealerów współpracujących z nami był pierwszą linią pomocy dla gospodarstw, ale również i wsparciem w rozwiązaniach, odpowiadających potrzebom gospodarzy. Poprzez stały kontakt, wspomniane zaufanie, a także profesjonalną obsługę dealerską, stale podnosi komfort pracy gospodarstw - mówi Sławomir Lewczyk Kierownik Rozwoju Sieci Dealerów CLAAS Polska.

Ładowarka teleskopowa SCORPION i prasa zmiennokomorowa VARIANT pomocą w każdym gospodarstwie

W gospodarstwie Pana Arkadiusza, od niedawna dzięki dealerowi marki CLAAS Świerkot, funkcjonują kolejne dwie nowe maszyny - ładowarka SCORPION oraz prasa VARIANT.

- Jedną z ważniejszych maszyn w naszym gospodarstwie jest prasa zmiennokomorowa Variant 460, która charakteryzuje się swoim szerokim i krzywkowym podbieraczem, który bardzo dokładnie zbiera materiał ze ścierniska i podaje przez rotor do komory prasującej. Ponadto prasa wyposażona jest w rotor podający RF, który ma stały kontakt z belą i wprowadza ją w ciągły ruch wraz z czterema pasami komory prasującej. Takie rozwiązanie eliminuje nam zjawisko poślizgu pasów w komorze pracującej - mówi Mateusz Nawrot, syn Pana Arkadiusza, który również pracuje w rodzinnym gospodarstwie.

Gospodarstwo nie wyobraża sobie pracy również bez ładowarki teleskopowej SCORPION 732 w wersji VARIPOWER.

- To wspaniała maszyna - dodaje Jakub Nawrot, syn Pana Arkadiusza. - Jej główną zaletą jest niskie zużycie paliwa przy maksymalnej wydajności oraz komfort operatora. A to dzięki dobrze umiejscowionemu joystickowi oraz bardzo dobrej widoczności z kabiny. Ładowarka posiada bezstopniowy napęd, co pozwala obniżyć obroty maksymalne przy maksymalnej prędkości, a co czyni ją jeszcze bardziej ekonomiczną - podkreśla Pan Jakub. Te przykłady pokazują, jak owocna i efektywna może być współpraca z jednym dealerem, który zna i rozumie potrzeby gospodarstw. Skutkiem takiej współpracy jest idealnie dobrana maszyn a i jej wyposażenie do oczekiwań Klienta.

Profesjonalna obsługa i serwisowanie maszyn

Korzyści płynące z tak długotrwałej współpracy i kupna maszyn u jednego dealera to również profesjonalny serwis. Dealer przyjeżdżając do jednej maszyny jest w stanie zagwarantować serwis całej floty maszynowej. Co za tym idzie - gospodarstwo może liczyć na bardzo szybką dostawę części i ich montaż przez serwis jednocześnie ograniczając koszty dodatkowego dojazdu serwisu. Współpraca z jednym punktem serwisowym to także możliwość budowania długofalowej relacji i szkolenia operatorów maszyn z gospodarstwa w zakresie przeprowadzania takich czynności jak: wydajne prasowanie, szybki załadunek, precyzyjny rozładunek itp. Jeśli zaś chodzi o codzienną obsługę i konserwację maszyny, operatorzy gospodarstwa są przeszkoleni w zakresie m.in. konserwacji łańcuchów i sprawdzenia pozycji napędu czy naciągu łańcuchów. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna będzie służyła przez długie lata na polach, a konieczność korzystania z usług serwisu będzie znacznie rzadsze.