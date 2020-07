Zakup maszyny... i co dalej

Zakup nowej maszyny powinien być poparty nie tylko argumentami dotyczącymi jej jakości, wydajności, ceny, komfortu, ale też wszelkimi kwestiami wsparcia posprzedażowego oraz profesjonalnego serwisu.

Wybór maszyn, bez względu na ich rodzaj, to jedna z kluczowych decyzji w każdym gospodarstwie rolnym – czy to większym przedsiębiorstwie czy też mniejszym biznesie rodzinnym. Mądra i odpowiedzialna decyzja przynieść może wiele korzyści, nie tylko w krótszej perspektywie, lecz również długofalowo w zakresie opieki posprzedażowej i ewentualnego serwisu.

Im więcej godzin pracy, tym większe ryzyko awarii

W przypadku kupna nowej maszyny rolniczej, w pierwszych miesiącach i latach nie ma potrzeby wykonywania większych napraw, a ewentualne wizyty w serwisie związane są najczęściej z okresowymi przeglądami lub wymianą filtrów, oleju itd.

Wytężona praca maszyn przez wiele motogodzin na przestrzeni kilku lat może spowodować, że pewne elementy eksploatacyjne mogą wymagać wymiany. Dlatego też wybierając maszynę, warto zapytać o programy opieki posprzedażowej.

- Dziś to klucz do sukcesu, gdyż aby utrzymać je w dobrej kondycji i cieszyć się ich niezawodnością, muszą być właściwie obsługiwane. Czasy, w których ciągnik można było naprawić własnymi siłami już minęły bezpowrotnie. Dzisiaj potrzebne są do tego wyspecjalizowane narzędzia diagnostyczne i wiedza, które pozwolą nie tylko dokonać naprawy, ale też nie pogorszyć zastanego stanu, gdyż nieprawidłowa obsługa może spowodować awarię maszyny - zaznacza Mariusz Zieliński, manager ds. obsługi posprzedażowej John Deere.

Przedłużona gwarancja – czy to możliwe?

Wybierając pakiety ochrony tak naprawdę chronimy swoją inwestycję.

- Przykładowo pakiet ochrony PowerGard Protection, obejmuje kluczowe elementy przenoszące moc na podłoże, a dodatkowa opcja Plus, uwzględnia układy pomocnicze silnika, układ elektryczny, układ hydrauliczny oraz stanowisko operatora, czyli praktycznie całą maszynę. Program zapewnia klientowi bezpieczeństwo pracy i brak ponoszenia kosztów napraw w trakcie obowiązywania ochrony – dodaje Mariusz Zieliński.

Warto zauważyć, że poszczególne pakiety przewidują czas opieki dla różnych maszyn, przykładowo dla ciągników jest to 8 lat/ 8000 godzin pracy, kombajnów 5 lat/2000 godzin pracy, sieczkarni samojezdnych 5 lat/2500 godzin pracy.

Koszty serwisowe stanowią znaczną część kosztów posiadania maszyny. Chcąc zbilansować biznesplan, korzystnie jest przewidzieć wszelkie kwestie, co w przypadku braku ochrony pogwarancyjnej jest niemożliwe. Ponadto monitorowanie stanu technicznego maszyny przez dealera, zdejmuje z rolnika obowiązek pilnowania wszelkich terminów.

Serwis – dlaczego musi być rzetelny?

Wybierając maszynę danego producenta warto upewnić się również, jaki poziom usług serwisowych jest w stanie nam zagwarantować. Długa podróż do serwisu, brak dostępnych części czy niekorzystne terminy realizacji ewentualnej naprawy sprawią, że zaoszczędzone przy kupnie pieniądze niewiele będą znaczyć wobec straconych nerwów lub pieniędzy na maszynę zastępczą, niezbędną w środku sezonu.

- Pamiętajmy, że nie zawsze najkorzystniejszą opcją jest przeprowadzenie naprawy natychmiast. Czasem oznacza to problem dla rolnika, dlatego tak istotne jest uzgodnienie terminu np. między siewem a opryskiem czy w nocy, czyli potencjalnie w momentach, kiedy zaplanowany jest postój maszyny. Narzędziem, które pozwala nam zdiagnozować przyszłą usterkę jest program Expert Alerts, który za pomocą rozwiązań telematycznych przesyła informacje do komputera dealera. Przykładowo ostatnio u jednego z naszych klientów zdiagnozowaliśmy problemy z turbiną w ciągniku. Zauważyliśmy, że jej parametry zaczynają odbiegać od normy, aczkolwiek jeszcze nie ma sytuacji awaryjnej. Zmiany w ciśnieniu, spadki obrotów były na tyle niskie, że operator tego nie był w stanie zaobserwować. Wraz z właścicielem zaplanowaliśmy naprawę w dogodnym momencie – dodaje Mariusz Zieliński.

Ochrona wartości przy odsprzedaży

Utrata wartości to drugi co do wielkości koszt posiadania ciągnika. Bardzo ważną kwestią jest zrozumienie, jaką wartość posiada ciągnik w przypadku odsprzedaży po 3 lub 4 latach, ponieważ może to w dużym stopniu wpływać na koszt jego posiadania.

Wyższa cena zakupu nie zawsze oznacza wyższe koszty posiadania. Jest tak dlatego, że niektóre marki ciągników lepiej zachowują swoją wartość i posiadają wyższą wartość odsprzedaży, co powoduje mniejszą utratę wartości.

Według danych rynkowych średnie ceny odsprzedaży maszyn różnych marek z internetu wskazują na przeciętną utratę wartości w kwocie 12 zł/h, w przypadku maszyn John Deere wartość ta wynosi 10 zł/h.