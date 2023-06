W Internecie opublikowano film pokazany przez Rosjan, jak śmigłowiec szturmowy Ka-52 niszczy czołg Leopard 2. Tyle że trudno tutaj mówić o czołgu, a raczej o maszynie rolniczej.

Nie od dziś wiadomo, że Rosjanie - mówiąc językiem bardzo dyplomatycznym - wyrażają duże niezadowolenie z dostaw różnej maści zachodniego sprzętu dla napadniętej przez nich Ukrainy. Jedną z najbardziej niepokojących dla nich są dostawy czołgów Leopard 2, które wielu ekspertów uważa - obok m.in. systemów Patriot czy Himars - za mogące mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności ukraińskiej obrony i kontrofensywy.

Propaganda sukcesu

Tym bardziej Rosjanie próbują każde zdarzenie pokazujące, że zachodni sprzęt nie jest do niepokonania wykorzystać na potrzeby swojej propagandy.

Tak było w tym przypadku, kiedy to rosyjskie ministerstwo obrony pochwaliło się filmem pokazującym, jak śmigłowiec Ka-52 strzela do czołgu Leopard 2, co skomentowano dodatkowo „pierwszym tego rodzaju dowodem”.

Internauci jednak szybko wychwycili, że rzekomy Leopard 2 to nie Leopard, ani nawet żaden inny czołg. Żeby nie było – skomentował to nawet rosyjski kanał wojenny Voennyi Osvedomitel.

Opryskiwacz zamiast czołgu Leopard 2

Na filmie rosyjski śmigłowiec szturmowy wystrzelił rakietę w kierunku pojazdu „czającego się” na ukraińskim polu. Nagranie pokazuje bezpośrednie trafienie: lot pocisku, trafienie, ogień i dym.

Internauci od razu wskazali, że celowi śmigłowca brakuje cech czołgu. Zdecydowanie bardziej przypomina on maszynę rolniczą. Niektórzy piszą że to kombajn, a inni obstawiają samojezdny opryskiwacz, co naszym zdaniem jest zdecydowanie bliższe prawdzie. Cóż, miejmy tylko nadzieję, że „czołgisty” nie było w środku.