Z pozoru ta konstrukcja ma niewiele wspólnego z rolnictwem. Prototyp Stara 20 jako projekt ciągnika artyleryjskiego SG-10 to wymysł dowództwa Wojska Polskiego. Ale jego pierwszy prototyp powstał w Ursusie, poza tym na pewno przydałby się taki wóz na ówczesnej prowincji.

Widoczny na filmie Star z podwoziem gąsienicowym zaadoptowanym z niemieckiego Opla Maultiera z czasów wojennych to replika polskiego ciągnika artyleryjskiego SG-10 wykonana niedawno przez ekipę Bulldog Service. Zakład położony niedaleko Bielska Białej w profesjonalny sposób odbudowuje i remontuje ciągniki marki Lanz i pochodne, w tym także Ursusy C45 i C451.

Star na gąsienicach

Tym razem na warsztat trafił Star 25, któremu specjaliści z Bulldog Service dołożyli gąsienice i elementy podwozia od Opla Maultiera, czyli podobnej, niemieckiej konstrukcji z czasów II Wojny Światowej.

Czy to tylko zabawa maszynami i łączenie elementów dla przyjemności powstania czegoś bez sensu? Nie. Podobne pojazdy istniały, choć tylko w formie prototypów.

Pożarniczy Star 20 wyciągnięty z pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach stojący w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, fot. K.Pawlowski

- Najbardziej przydatne okazały się duże Zakłady Mechaniczne Ursus w Ursusie, mające poprzednio, poza warsztatami mechanicznymi, kuźnię, odlewnię żeliwa i aluminium, modelarnię, dział obróbki cieplnej, hamownię silnikową itd. W końcu roku 1944 Niemcy wyewakuowali z Ursusa cały park obrabiarkowy, pozostawiając jednakże budynki w stanie nieuszkodzonym – tak o organizowaniu zakładu doświadczalnego pisał w książce „Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922 – 1981” inż. Aleksander Rummel.

SG-10 z Ursusa

W 1948 roku ruszyła produkcja ciężarówek Star, które montowano w Starachowicach, ale opracowano w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłu Motoryzacyjnego w Ursusie.

W tym samym zakładzie przystąpiono do budowy nowego ciągnika artyleryjskiego na bazie Stara. Zlecenie przyszło z Ministerstwa Obrony Narodowej, które wówczas na podstawie nowej polskiej ciężarówki chciało wykonać nie tylko pojazd półgąsienicowy, ale także gąsienicowy oraz z napędem na cztery oraz sześć kół. Efektem tych prac były m. in. Star 44 oraz 66.

Ciągnik artyleryjski w pełni gąsienicowy to już zupełnie inna historia, bowiem taka konstrukcja pod nazwą Mazur D-350 powstała dopiero w 1956 r. w Zakładach Mechanicznych w Łabędach, przy wykorzystaniu podzespołów czołgu T-54A. Taki pojazd jest widoczny w tle filmu z repliką SG-10 w Bulldog Service.

Nieużywany już Star 660 w gospodarstwie OHZ Osięciny. Jak widać Stary miały swoje zastosowanie w dużych gospodarstwach rolnych, fot. K.Pawłowski

Prace nad nowym półgąsienicowym ciągnikiem artyleryjskim SG-10 rozpoczęto w lutym 1949 r., a wzorem dla inżynierów stały się: niemiecki Opel Maultier oraz radzieckie ZiS 42 i GAZ 60. Z powodu braku czasu i odpowiedniego zaplecza technicznego postanowiono pójść najłatwiejszą drogą i do gotowego Stara 20 dołączono cały wózek gąsienicowy Opla. We wrześniu 1949 r. pierwszy przedprototypowy pojazd był gotowy do badań terenowych.

W 1952 r. powstały kolejne trzy egzemplarze, które testowano do 1954 r. Badania te wypadły dobrze, poza niewielkimi problemami z trwałością elementów gumowych. Niestety dla polskiego rolnictwa, w którym być może pojazd znalazłby jakieś zastosowanie, do produkcji nie doszło.

Do zakończenia kariery SG-10 przyczyniły się prace nad samochodem Star 66, nad którego opracowywano od przełomu 1951 i 1952 r. W próbach porównawczych pojazd z napędem na 6 kół okazał się lepszy i bardziej perspektywiczny. Późniejsze konstrukcje bazujące na tym sprzęcie, czyli modele 660 i 266 są uznawane za najlepsze polskie ciężarówki z okresu PRL, więc było warto w nie inwestować.

SG-10 z Bulldog Service

Replika SG-10 wykonana w Bulldog Service nie wygląda idealnie jak prototypy z 1949 lub 1952 r. Wówczas konstrukcja wykorzystywała kabiny wagonowe typu N20 produkowane przez zakłady SHL z Kielc. Oczywiście nie oznacza to, że taka kabina nie znajdzie się w przyszłości na pojeździe widocznym na filmie.

Pojazd wykonano w podobny sposób jak w Ursusie - po prostu do Stara dołączono wózek gąsienicowy z oryginalnego Opla Maultiera.

