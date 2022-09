Rolnictwo precyzyjne - jakich technologii potrzebują dziś rolnicy? W co warto inwestować? Jakie technologie są dziś niezbędne w naszej branży i co ciekawego proponuje nam rynek? Zapraszamy na rozmowę z naszymi gośćmi podczas Agro Show.

Zapamiętajcie! Stoisko Farmera (nr 315, sektor E) - sobota, 24 września, godzina 13.00. Dokładnie wtedy zaczniemy naszą debatę na temat rolnictwa precyzyjnego.

Nowoczesne technologie coraz śmielej wchodzą w nasze życie. Nawigacja, systemy GPS i stacje pogodowe to już w zasadzie norma. A co przyniesie przyszłość? Czy wszystko, co proponują nam firmy jest niezbędne? W jakie nowoczesne technologie warto inwestować? Od czego zacząć? Co będzie wymagane przepisami w przyszłości?

Naszymi ekspertami będą: przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr inż. Mirosław Czechlowski - pracownik Instytutu Rolnictwa i Bioinżynierii, Kamil Wileński – rolnik z Mazowsza, nominowany do nagrody Innowacyjny Farmer 2022, Mateusz Misiak - jutuber znany w sieci jako Metheo780, Krzysztof Gomolla zajmujący się w firmie Claas Polska ciągnikami dużej mocy oraz przedstawiciel firmy 365 FarmNet. Rozmowę poprowadzi redaktor Karol Hołownia, kierujący działem Technika rolnicza w Farmerze.

Debata Farmera (3).png

Prelegenci porozmawiają o tym, od czego warto zacząć wdrażając nowe technologie w gospodarstwie? Zastanowią się jakie nowoczesne technologie mogą poprawić opłacalność produkcji? Które spowodują zmniejszenie zużycia paliwa, a które energii, albo zaoszczędzenie czasu. A być może są technologie, które dają wszystkie efekty jednocześnie? Jakie rolnicy napotykają problemy we wdrażaniu tego typu rozwiązań?

Część debaty będzie dotyczyła spostrzeżeń z odbywających się targów. Czy pokazały się, a jeśli tak, to jakie przełomowe nowości? Na co zwrócili uwagę nasi specjaliści? Poszukamy nowości, premier i innowacji.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i zadawania pytań podczas debaty.

Partnerami debaty są firmy: Claas i 365 FarmNet