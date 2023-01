Lovol to marka, która już na dobre zadomowiła się wśród najbardziej popularnych traktorów do odśnieżania w Polsce, fot. Elrol

Czy grudniowy atak zimy zaskoczył cię jak drogowców? Już za kilka dni śnieg ma wrócić, a ty zastanawiasz się czy kupić mały ciągnik służący tylko do odśnieżania? Oto zestawienie cen nowych maszyn obecnych na polskim rynku.

Do prac komunalnych z pługiem śnieżnym, w zależności od potrzeb, używa się ciągników o mocy od około 25 KM do nawet 80 KM, przy czym większość maszyn raczej oscyluje w dolnych granicach tego zestawienia. W przypadku trudnych terenów, w górach lub na większym obszarze często używa się ciągników mocniejszych, podobnych to dych, które pracują w polu.

Dziś zajmiemy się maszynami najmniejszymi, najtańszymi, które są w zasięgu portfela pojedynczych farmerów lub osób odśnieżających tylko niewielki obszar np. podwórko własnej firmy (np. punktu skupu).

Azjaci trzymają się mocno

Wśród nowych ciągników prym wiodą maszyny z Korei, Indii, Japonii i Chin. Traktory te dają dobry stosunek jakości do ceny, a poza tym zazwyczaj są dostępne od ręki lub w ciągu kilku tygodni od zamówienia. Wśród marek, które sprawdzą się w pracy z pługiem śnieżnym możemy wymienić m. in. takie firmy jak: TYM, Solis, Kubota, Kioti, Iseki, Lovol, Farmtrac, LS czy Captain.

Oczywiście nie wszystkie są równie dobre jakościowo – najlepiej wypadają firmy japońskie i koreańskie oraz oczywiście nieco droższe europejskie koncerny. Dużą popularnością wśród traktorów używanych tylko do odśnieżania cieszy się chiński Lovol, który już na dobre zadomowił się w tym segmencie rynku.