Jeszcze kilka dni temu narzekaliśmy na śnieg, mróz i ogólne zimno. Oczywiście w ostatnich latach mroźne i zimne zimy to ewenement. Kiedyś było inaczej, a najbardziej w pamięci utknęła zima 1978/79 nazywana zimą stulecia.

Rok 1978, mimo trudności gospodarczych schyłkowego Gierka, można było zaliczyć do udanych. PZPR także robiło dobrą minę do złej gry i już w styczniu 1978 r. podczas obrad II Krajowej Konferencji PZPR w Warszawie stwierdzono, że mimo niesprzyjających czynników następuje systematyczna poprawa warunków życia narodu i wyrażono uznanie dla władz partii.

W sporcie piłkarze pojechali na mundial w Argentynie nie po to, by wyjść z grupy, ale by wygrać puchar. Jacek Gmoch zebrał mieszankę młodości i rutyny – obok Kazimierza Deyny, Grzegorza Laty, Andrzeja Szarmacha i Włodzimierza Lubańskiego biegali Zbigniew Boniek i Andrzej Iwan. Niestety w drugiej rundzie grupowej przegraliśmy z Argentyną oraz Brazylią i odpadliśmy z turnieju. W marcu znacznie lepiej od piłkarzy wypadła Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która jako pierwsza w historii kobieta zakończyła samotny rejs dokoła kuli ziemskiej.

Obrazek z 20 lutego 1979 r. z odśnieżonej już drogi pod Warszawą, fot. Grażyna Rutowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Były także sukcesy w Polsce. Na rynku pojawił się FSO Polonez, oczywiście dostępny tylko dla wybranych i porucznika Borewicza. Ale duma z nadwozia we włoskim stylu była ogromna. Polonez był dla wybranych, ale marcowa podwyżka cen paliwa o 20 proc. dotyczyła już wszystkich.

Dwa największe wydarzenia tego sezonu to z pewnością pierwszy Polak w kosmosie. Zmarły niedawno mjr Mirosław Hermaszewski na przełomie czerwca i lipca brał udział w locie kosmicznym na pokładzie radzieckiego statku "Sojuz 30". Drugim, z historycznego punktu widzenia jeszcze ważniejszym, wydarzeniem roku było październikowe wybranie kard. Karola Wojtyła na papieża.

Atak zimy w sylwestra

Rok 1978 pożegnał wszystkich Polaków śniegiem i mrozem w okolicy sylwestra. Od 29 grudnia od północy nadszedł zimny front, który oprócz białego puchu przyniósł silny wiatr. Śniegu było tyle, że służby nie nadążały z jego usuwaniem, a wiatr pomagał w tworzeniu wielkich zasp. Stanęła komunikacja miejska i międzymiastowa. Taki stan utrzymywał się przez wiele tygodni.

Na wsi dzieci nie mogły dojechać do szkoły, ludzie do pracy. Tradycyjne pługi lemieszowe zamontowane w Jelczach i Starach nie dawały rady. W ruch poszły radzieckie pługi wirnikowe obsługiwane przez wielkie Ziły, Urale i Krazy, których nie było na tyle dużo by udrożnić drogi szybko i sprawnie. Swoją rolę odegrały także stare ciągniki gąsienicowe i w miarę możliwości traktory rolnicze. Pomagało także wojsko i milicja.

Budowlani rzucili do spychania najcięższe spychacze. Lekkie pługi nie dawały rady. Za każdym spychaczem ustawia się stadko, jak za panią matką (chodzi o samochody – przyp. red.). Na ulice wyszło pospolite ruszenie. Łopatami, szuflami, czym się da. Przerzuciliśmy tysiące ton śniegu, które sparaliżowały życie w mieście – mówił Marek Gajewski, lektor Polskiej Kroniki Filmowej.

W paru regionach wprowadzono stan klęski żywiołowej, a wskutek zakłóceń w transporcie zaczęło brakować surowców energetycznych. Zamarznięte zwrotnice kolejowe i popękane w wyniku mrozów szyny spowodowały, że transporty węgla do elektrociepłowni docierały wyjątkowo rzadko, a rozmrażanie tych, które udało się dowieźć, było bardzo utrudnione.

To m. in. z tego okresu pochodzą opowiastki ludzi, że „za moich czasów to jeździliśmy w tunelach ze śniegu”.

Miasta zostały również sparaliżowane, a w ruch poszły łopaty, szufle i wszystko co nadawało się do odgarniania śniegu, fot. Grażyna Rutowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Atak zimy ustąpił dopiero w marcu. W międzyczasie wiele osób zamarzło lub odmroziło sobie kończyny. Duży mróz i zamarznięty grunt pośrednio doprowadziły także do jednej z największych katastrof budowlanych w historii Polski, czyli wybuchu gazu w Rotundzie PKO w Warszawie, w dniu 15 lutego 1979 roku. W katastrofie oficjalnie śmierć poniosło 49 osób, a 77 zostało rannych.

Czy pamiętacie zimę 1979 roku w swoim regionie? Jak to przeżyliście? Co robiliście i jak pomagaliście innym? Dajcie znać w komentarzach.