Polscy rolnicy mogą już bez problemu kupić robota do gospodarstwa i wybrać w jaki sposób ma być zasilany. Roboty mają bardzo dużą zaletę – rozwiązują problemy braku siły roboczej, są ekologiczne, i tanie w eksploatacji. Jednak są kwestie, które nauka cały czas próbuje w agrobotach udoskonalić.

Roboty polowe, choć pojawiły się stosunkowo niedawno, nie są pomysłem całkiem nowym. Pierwsze koncepcje powstały już ponad 10 lat temu. Wśród pomysłodawców jest nawet Polak – robot na panele słoneczne FarmDroid miał powstać w Polsce. Jednak projekt nie otrzymał dofinansowania i jego realizacja została przeniesiona do Danii – inkubatora dla tego typu innowacji.

A temat FarmDroida pisaliśmy w artykule:

To już drugi duński agrobot, który pojawił się w Polsce. W tym roku w gospodarstwach testował się Robotti – produkt Agrointelli, który m.in. zasiał kukurydzę, rzepak czy słonecznik. Konstrukcja robota pozwala na szeroki zakres zintegrowania z nim nie tylko siewnika, ale też innych maszyn, które rolnik już posiada. Robotti jest napędzany przez standardowy silnik diesla – zatem będzie pracować dopóki nie skończy mu się paliwo. Jego mocną stroną jest zatem stabilne źródło zasilania, które jednocześnie jest wadą o tyle, że emituje ślad węglowy.

Tej jesieni mogliśmy również zobaczyć elektryka o nazwie Orio – trzeci rolniczy wynalazek firmy Naio Technologies. Również wielozadaniowy, wyposażony w czujniki działające w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji mają pozwolić na precyzyjne prowadzenie zamocowanych narzędzi, szczególnie w przypadku pielenia. Wyposażony w 4 akumulatory Orio, może pracować do 10 h. Po tym czasie zjeżdża z pola do stacji dokującej by naładować baterie.

Mamy zatem trzy różne roboty, o trzech różnych sposobach zasilania. I Choć różnią się od siebie specyfikacją, każdy z nich ma jeden cel – odciążyć rolnika w pracy. Pod tym względem posiadają ogromny potencjał, ponieważ problemy z jakimi zmagają się gospodarstwa są poważne – jak chociażby brak rąk do pracy czy zmniejszająca się lista śor. Niewątpliwie roboty to dobre, przyszłościowe rozwiązanie. Z technologicznego punktu widzenia posiadają one jednak kilka wad, nad którymi nauka cały czas pracuje.

Na ten temat rozmawiamy z dr inż. Adamem Ekielskim z Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie.