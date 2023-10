Żniwa kukurydziane trwają w najlepsze - pogoda na ogół dopisuje. Ceny za zbiór są zbliżone do ubiegłorocznych, a różnice w stawkach w poszczególnych regionach nie są duże, ale zauważalne.

Ceny skupu kukurydzy delikatnie mówiąc - nie napawają optymizmem plantatorów. Ale cóż - zasiane, to i zebrać trzeba.

Niby nie drożej, a jednak...

W porównaniu do ubiegłego roku stawki za zbiór kombajnowy kukurydzy nie uległy większym zmianom. Można powiedzieć, że średnio kształtują się na poziomie 520-550 zł/ha netto.

Niektórzy usługodawcy mówią o delikatnych podwyżkach wynikających przede wszystkim ze wzrostów cen maszyn, części zamiennych i robocizny. Nieco tańsze jest natomiast paliwo.

Odnosząc się jednak do dzisiejszych cen kukurydzy w skupie i ubiegłorocznych, śmiało można stwierdzić, że usługa tania nie jest - za skoszenie jednego hektara trzeba oddać grubo ponad tonę suchego ziarna.

Zbiór kukurydzy 2023 - stawki w regionach

Poniżej podajemy stawki z jakimi spotkaliśmy się w różnych regionach Polski. Warto pamiętać o tym, że większość usługodawców podaje wyjściowe ceny, które mogą się wahać nawet w zakresie 50 zł/ha. Najwięcej zależy od areału pól i ich struktury, odległości, a czasem też i wielkości plonu.

Z najniższymi cenami spotkaliśmy się na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. Usługodawcy mówią tutaj o kwotach 500, maksymalnie 550 zł/ha (ceny netto). Ale zdarzają się też stawki na poziomie 450 zł/ha, co jeden z usługodawców określił nam jako "ekstremalnie niskie" . To jednak pojedyncze przypadki i raczej dotyczące tzw. pomocy sąsiedzkiej.

Na Podlasiu stawki oscylują już w granicy 550 zł/ha.

Kujawsko-pomorskie i Wielkopolska. Koszenie, transport

W woj. kujawsko-pomorskim nie jest najdrożej - na ogół słyszeliśmy stawki rzędu 500-550 zł/ha. Pan Przemek z Obrowa w woj. kujawsko-pomorskim mówi o stawce 500 zł/ha. Usługi świadczy kombajnem rotorowym Case IH 5088 z 6-rzędową przystawką. Jak mówi, rotorowy kombajn świetnie sprawdza się w takim zbiorze, bo nie rozbija ziarna, nie śrutuje go i nie wywiewa. Jak mówi, wydajność koszenia w tym roku jest spora, bo kukurydze na ogół słabe ze względu na suszę i zazwyczaj w ciągu godziny zbierany jest plon z co najmniej 3 ha.

Wielkopolska - tutaj najczęściej można usłyszeć stawki w granicach 520 do 580 zł/ha. Arkadiusz Rybaczewski z Leszna bazową stawkę za zbiór kukurydzy z cięciem ustalił na 550 zł. Bez sieczkarni i na większych powierzchniach stawka może być obniżona nawet do 500 zł/ha. Kombajn to Deutz-Fahr 6040 z 6-rzędową przystawką Eibol zakupioną w tym roku, a o której Pan Arkadiusz dowiedział się z naszego portalu.

- To jeszcze zależy od wielkości pól, transportu i wszystko dogadywane jest indywidualnie - mówi Rybaczewski.

Usługodawca oferuje też transport: ciągnik z dwiema przyczepami, które pomieszczą ok. 25 t ziarna. W tym przypadku to koszt ok. 200 zł/h, plus ewentualnie tzw. postojowe, jeśli traktorzysta musi np. spędzić dłuższy czas w kolejce na skup.

Usługa + paliwo

W woj. zachodniopomorskim spotkaliśmy się ze stawką rzędu 300-350 zł/ha plus paliwo. To oferta z firmy usługowej Farma Maszyn z Kołobrzegu. Usługodawca korzysta z kombajnu Claas Lexion 750 z przystawką 8-rzędową i podkreśla, że też stawka nie jest stała i zależy m.in. od areału i logistyki. Firma oferuje też własny transport: ciągnik z przyczepą przeładunkową. Stawka jest liczona od godziny - ok. 200 zł.

Południowy zachód - tu najdrożej

Z najwyższymi stawkami spotkaliśmy się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tutaj mówi się średnio o 550-600 zł/ha, choć oczywiście w ramach "pomocy sąsiedzkiej" bywa taniej.

Z najwyższą stawką spotkaliśmy się w okolicach Legnicy - 620 zł/ha. Jak powiedział nam w tym przypadku właściciel kombajnu i zarazem dużego gospodarstwa - usługi świadczy jednak sporadycznie, jak już ktoś bardzo chce. A stosunkowo wysoka stawka wynika z drogiej eksploatacji i znacznie zwiększonego niż przy zbiorze zbóż zużycia maszyny.