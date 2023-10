Wielkość pól kukurydzy robi wrażenie. Aż trudno uwierzyć że to region Polski z dużym rozdrobnieniem gospodarstw, fot.kh

W ostatnich tygodniach odwiedziliśmy sporo gospodarstw, gdzie prowadzony był zbiór kukurydzy na ziarno. Można powiedzieć, że już tradycyjnie zajrzeliśmy także do Macieja Pietraszuka i gospodarstwa Agro Farm w Zaczopkach.

Żniwa w Agro Farm idą sprawnie, choć wiadomo - kluczowy czynnik jakim jest cena skupu ziarna kukurydzy pozostawiają delikatnie mówiąc - wiele do życzenia.

Ceny za mokrą kukurydzę już znacznie poniżej 400 zł/t

Jak mówi Maciej Pietraszuk, właściciel gospodarstwa z siedzibą w Zaczopkach nieopodal Białej Podlaskiej, które od lat specjalizuje się w uprawie kukurydzy na dużą skalę, ze sprzedażą ziarna jest w tym roku słabo.

- Z ceny 440 zł/t netto za mokrą kukurydzę, teraz są nawet na poziomie 360 zł, a niektórzy mówią nawet o 330 zł/t. Mówimy o ziarnie o wilgotności 30 proc., za suchsze doliczają coś do ceny. W tym roku wilgotność ziarna oscyluje u nas na poziomie 20 proc. – nawet dzisiaj, po deszczu – wyjaśnia Pietraszuk.

Dodaje, że pierwszą partię ziarna 500 t sprzedano w ramach kontraktu za 440 zł/t, ale to było ok. trzy tygodnie wcześniej. Obecnie cały zbiór jest kierowany do silosów w gospodarstwie, ale najpierw oczywiście przechodzi przez suszarnię.

Plony będą niższe niż w ubiegłym roku

W niemal 1200-hektarowym gospodarstwie w tym roku kukurydza przeznaczona na ziarno zajęła powierzchnię ok. 260 ha, ale kiedyś, gdy była uprawiana w monokulturze, powierzchnia przekraczała nawet 1000 ha. Jak mówi gospodarz, tegoroczne plony nie są na wysokim poziomie.

– Nie ważyliśmy jeszcze wszystkiego dokładnie, ale pierwsze zbiory pokazują że pewnie średni plon będzie to będzie ok. 10 t/ha. Nie będzie to tak jak w ubiegłym roku, gdzie zbieraliśmy nawet po 18 t/ha – zauważa Maciej Pietraszuk.

Warto jednak zauważyć, że na niższą masę ma też wpływ mniejsza masa ziarna, które ma w tym sezonie wyjątkowo niską wilgotność.

W akcji: kombajny Lexion, ciągniki Fendt, wozy przeładunkowe Pronar

Do zbioru wykorzystywana jest własna flota kombajnów Lexion 780 (podczas naszej wizyty pracowały dwa z czterech) z 12-rzędowymi przystawkami do kukurydzy. Do tego przyporządkowane są dwa zestawy: ciągniki Fendt serii 900 Vario z wozami przeładunkowymi Pronar, które zwożą materiał z pola na naczepy ciężarówek.

Dalej ciężarówkami ziarno trafia na suszarnię w gospodarstwie. Do jej zasilania używana jest zbelowana słoma.

Zapraszamy na krótki film, pokazujący potężne pola kukurydzy w Agro Farm Zaczopki oraz zbiór ziarna.