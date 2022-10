Zbiór słonecznika hederem zbożowym – jakie będą straty?

Podziel się

Jakie będą straty przy zbiorze słonecznika hederem zbożowym bez żadnej adaptacji? fot. Tomasz Kuchta

Jak fachowo zebrać słonecznik? Co do zasady mamy trzy rozwiązania: adaptację hedera zbożowego, zakup specjalistycznej przystawki do zbioru słonecznika lub adaptację przystawki kukurydzianej. A gdyby tak rozważyć czwartą opcję, a mianowicie zbiór zwykłym hederem zbożowym bez jego modyfikacji?

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

PARTNER SERWISU

Brak dostępności usług związanych ze zbiorem słonecznika oraz stosunkowo nieduży jego areał mogą spowodować, iż rolnicy podejmują próby koszenia słonecznika standardowym hederem zbożowym, który jest na wyposażeniu każdego gospodarstwa zajmującego się produkcją roślinną. Czy taki zbiór ma sens? Z jakimi stratami się to wiąże? Sprawdźmy to. Eksperymentalna uprawa W tym roku areał słonecznika znacząco wzrósł w Polsce, a tym samym pojawiło się wiele eksperymentów w tej uprawie. Dotyczyły one zarówno sposobu siewu, jak i zbioru. Przyjrzyjmy się zatem temu drugiemu aspektowi. Czytaj więcej Doświadczenie Farmera: siew słonecznika rzędowym siewnikiem mechanicznym Na analizowanej plantacji ze względu na deficyt specjalistycznych usług, siew wykonany został przy użyciu siewnika zbożowego, a rozstaw rzędów wyniósł 50 cm, dlatego już przy siewie jasne było, że do zbioru wykorzystany zostanie heder zbożowy. Jako że uprawa ta w omawianym przypadku była całkowicie eksperymentalna i obejmowała areał zaledwie 2 ha, rolnik postanowił także do zbioru słonecznika podejść maksymalnie ekonomicznie i nie podjął decyzji o odpowiednim przezbrojeniu hedera. - Słonecznik zasiany został na nowej dzierżawie z nieuregulowanym pH i z niezwykle bogatym bankiem nasion chwastów, dlatego zdecydowałem nie brnąć w dodatkowe koszty i poprowadzić tę uprawę przy wykorzystaniu potencjału technologicznego, który już posiadam – zaznacza rolnik z okolic Tarnobrzega. Heder zbożowy do zbioru słonecznika? Bez odpowiedniego przygotowania hedera należało się liczyć ze stratami przy zbiorze, nie było jednak wiadomo, jak duży rozmiar one przybiorą. - Straty szacuję na jakieś 15-20 proc., co stanowi naprawdę duży ubytek plonu – wyjaśnia gospodarz. Straty przy zbiorze hederem zbożowym wyniosły w tym wypadku nawet 15-20 proc. fot. Tomasz Kuchta Co warto zauważyć, na całej plantacji koszyczki pochylone były w jedną stronę. W praktyce koszenie plantacji, gdzie koszyczki pochylone były "na kombajn" skutkowało dużo mniejszymi stratami. Jak się łatwo domyślić, zbiór w kierunku przeciwnym wiązał się z dodatkowymi stratami, bowiem ścięte rośliny wywracały się przed hederem. - Rozwiązaniem byłoby koszenie jedynie w jedną stronę, ale to znowu wiąże się z dużym spadkiem wydajności, jak również z dużym udziałem pustych przejazdów, a co za tym idzie wyższym zużyciem paliwa – dodaje rolnik. Co do pozostałych parametrów roboczych, operator kombajnu starał się prędkość obrotów motowideł dostosować do prędkości jazdy – na ogół szybciej niż np. w zbożu. Ze względu na spore zachwaszczenie, słonecznik koszony był w połowie wysokości łodyg, przez co motowidło ustawione było w dolnym położeniu. Jakie wnioski? Jakie zatem wnioski można wysnuć po takim eksperymencie? - Ten przykład pokazuje, że zbiór słonecznika zwykłym hederem zbożowym jest możliwy, jednak sam poziom strat jest zdecydowanie zbyt wysoki. Dlatego planując kontynuację tej uprawy w kolejnych latach będę musiał coś zmienić – twierdzi gospodarz. Jakie zatem w tej kwestii może być rozwiązanie dla gospodarstw, gdzie uprawa słonecznika obejmie obszar zaledwie kilku hektarów? - Pod względem kosztów chyba najtaniej wyjdzie mnie zamontowanie dodatkowych dziobów na hederze - można je kupić już za ok. 150 zł za sztukę. Alternatywą w sytuacji gdy stawiamy na siew w rozstawie kukurydzianej będzie adaptacja przystawki – dodaje rolnik.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin