Z roku na rok słonecznik staje się coraz bardziej modny w Polsce. Gospodarstwo Rolne „Anrol” sp. z o.o. k. Torunia zbiera tę roślinę oleistą za pomocą przystawki do kukurydzy Claas Corio 675 FC. Jak to robią i dlaczego wybrali akurat słonecznik?

Nie da się ukryć, że słonecznik zdobywa wśród polskich rolników coraz większą rzeszę zwolenników. Według danych ARiMR w 2022 r. obsiano nim ok. 64 tys. ha, podczas gdy jeszcze rok wcześniej powierzchnia była trzykrotnie mniejsza.

Największe plantacje słonecznika znajdowały się w województwach: wielkopolskim – 7176 ha, mazowieckim – 6586 ha, dolnośląskim – 6440 ha i podlaskim – 5877 ha.

Słonecznik rośliną przyszłości

Przyczynę popularności tej rośliny możemy znaleźć w wydarzeniach geopolitycznych. Z powodu wojny na Ukrainie na pewien czas zatrzymano eksport zbóż i słonecznika z tego kraju, poza tym obawy o deficyt paliw spowodowały gwałtowny skok ogólnoświatowego popytu na rośliny oleiste, a wraz z tym ich cen. Podniosło to rangę słonecznika również w oczach naszych rolników.

fot. mat. prasowe

Specjaliści od słonecznika

Warto wspomnieć, że słonecznik w polskich warunkach jest rośliną nieźle plonującą i to pomimo suszy. Poza tym dobrze wpasowuje się w płodozmian, więc według specjalistów będzie też chętnie wybierany od 2023 r., szczególnie dodając jeszcze wymogi bioróżnorodności oczekiwane przez Komisję Europejską.

Nie da się ukryć, że dla wielu polskich rolników siew słonecznika w 2022 r. okazał się sporą nowością i nauką. Ale w naszym kraju są już gospodarstwa, które posiadają kilkuletnie doświadczenie w zbiorze tej rośliny. Do takich należy Gospodarstwo Rolne „Anrol” sp. z o.o. k. Torunia.

­– Od trzech lat usługowo zbieramy słonecznik, wykonując omłot dla naszych klientów. Widząc jednak rosnące zainteresowanie tym gatunkiem, zdecydowaliśmy się kupić w 2022 r. sześciorzędową przystawkę Corio 675 FC z doposażeniem do słonecznika – mówi Bartosz Trojan, dyrektor w Gospodarstwie Rolnym „Anrol” sp. z o.o. w Pędzewie (woj. kujawsko-pomorskie).

Decyzję zakupową ułatwiał fakt, że „Anrol” prowadzi własne uprawy oraz świadczy usługi dla okolicznych rolników. W strukturze upraw firmy znajdują się: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe i inne zboża podstawowe. Od wiosny 2022 r. doszedł do tego słonecznik.

W garażach gospodarstwa znajdują się już dwa kombajny firmy Claas - są to Medion 310 i Tucano 440. Na zdjęciach widać kombajn Tucano, który pracuje w Anrolu od 2015 r.

– Wysialiśmy go na kilkunastu hektarach w obsadzie ok. 70 tys. roślin na ha. Zwiększenie gęstości wysiewu było celowe, aby na klasie 4b i 5, uzyskać możliwie wysoki plon. Słonecznik okazał się być odpornym na suszę, mało wrażliwym na choroby i szkodniki oraz zadowolił się 40 kg N/ha – ocenia Bartosz Trojan.

Czy przystawka Corio zastosowana przy zbiorze słonecznika zdała egzamin?

– Żniwa słonecznika przy pomocy nowego urządzenia udały się doskonale. W przeciwieństwie do typowej przystawki do kukurydzy, Corio można przezbroić z kukurydzy na słonecznik lub odwrotnie w ciągu jednego dnia. Ma to niebagatelne znaczenie dla naszej firmy, bo oprócz obsługi swojego areału, świadczymy również częste usługi zbioru kukurydzy. Było to więc kolejny argument, by kupić Corio – przyznaje dyrektor Trojan.

fot. mat. prasowe

Czym charakteryzuje się przystawka Claas Corio?

Z doświadczenia „Anrolu” wynika, że nasiona słonecznika – botanicznie określane jako niełupki – wymagają większej delikatności podczas omłotu, w porównaniu do kukurydzy. Corio posiada zestaw wymiennych kół zębatych zmniejszających prędkość obrotową wałów w przekładniach, co sprzyja pozyskaniu nieuszkodzonego plonu słonecznika.

Sprzęt wyposażono w deflektory przednie i tylne, co zapobiega stratom z osypujących się nasion słonecznika i ze spadających zasuszonych koszyków. Zestaw posiada także płyty nad nożami wciągającymi, by minimalizować straty zbioru oraz odwrócone o 180 stopni łańcuchy do kukurydzy, które działają bardziej agresywnie.

Poza tym urządzenie jest kompatybilne z kombajnami marki Claas, w szczególności jego multizłączami hydraulicznymi, przy tym jest ciche w pracy i nie generuje niepotrzebnych wibracji.

Urządzenie jest składne hydraulicznie z pozycji w kabinie operatora, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, zwłaszcza jeśli kombajn musi przemieszczać po drogach publicznych. Szerokość rozstawu międzyrzędzi wynosi 75 cm.