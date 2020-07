Zbiór zbóż 2020 - jakie ceny za usługę?

Tegoroczne żniwa rozpoczęły się z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do lat ubiegłych ale dzięki niższym cenom ropy na światowych rynkach dla wielu usługobiorców powinny być one nieco tańsze niż poprzednie.

Na podstawie ankiet telefonicznych, które przeprowadzamy od kilku już lat da się zauważyć, że dostępność usługowego koszenia zbóż w całej Polsce jest na coraz wyższym poziomie i z roku na rok są to coraz nowsze i wydajniejsze kombajny, które wyjeżdżają na pola.

Co za tym idzie maszyny te spalają mniej na tonę wymłóconego ziarna a to w połączeniu z niższymi niż w ostatnich latach cenami oleju napędowego spowodowało, że tegoroczne ceny tego typu usług nieznacznie spadły. Zmiany nie są być może wielkie ale oszczędność 10-20 zł na hektarze, przy znacznych ich ilościach może już dawać pewne oszczędności.

Zmianę w klasie dostępnych w usługach maszyn widać doskonale po kombajnach Bizon ZO 56, które w naszej tegorocznej ankiecie pojawiały się bardzo rzadko. Usługodawcy przesiedli się już na nowsze i wydajniejsze maszyny a tylko w nielicznych przypadkach, najczęściej w ramach tzw. usług sąsiedzkich pojawiają się poczciwe Bizony. Ceny usług tą maszyną wahają się najczęściej w granicach 220-260 zł (wszystkie podane ceny są kwotami brutto) za godzinę pracy bez sieczkarni z paliwem a chcąc siekać słomę należy się liczyć z wydatkiem większym o 20-30 zł.

Za wydajniejsze i nowsze maszyny rozliczanie odbywa się najczęściej od hektara skoszonej powierzchni i tak np. w przypadku kombajnów Claas Tucano czy New Holland TC oraz im podobnych dolną granicę stanowi kwota około 300 zł a górna oscyluje najczęściej w okolicach 360 zł z paliwem. Niekiedy także i tego typu kombajny są rozliczane od godziny pracy i wówczas cena kształtuje się w przedziale od 340 do 380 zł (zdarzały się również pojedyncze przypadki w kwotach 450-500 zł/h).

Inną kategorię cenową stanowią natomiast maszyny, które rozliczane są od hektara wykonanej usługi ale paliwo jest po stronie usługobiorcy. Dotyczy to najczęściej najwydajniejszych maszyn, których wydajność wynosi powyżej 20 t/h i więcej, które zamawiane są na areały powyżej 50 ha. Najniższą ceną jaką udało nam się w tym roku ustalić było 200 zł/ha plus paliwo, jednakże najczęstszym przedziałem cenowym są wartości 240-270 zł/ha plus paliwo. Ceny te nie uległy zmianie od ubiegłego roku ale dzięki niższym cenom ON sumaryczny koszt usługi będzie mniejszy.