Zbiór zielonek – jakie stawki za usługi?

W niektórych rejonach kraju zbiór zielonek już się rozpoczął, a w pozostałej części wystartuje niebawem. Jak zatem kształtują się ceny usługowego zbioru zielonek?

W celu zdobycia informacji o cenach usług, porozmawialiśmy z usługodawcami z całej Polski. Jak się okazuje, ceny są bardzo mocno zróżnicowane.

Ile zapłacimy za usługowy zbiór zielonek?

W przypadku przyczep samozbierających stawki startują od ok. 180 zł brutto za przyczepy o pojemności ok. 40 m3 i dobijają nawet do 270 zł brutto za jeden transport.

Jeśli weźmiemy pod uwagę maszyny o kubaturze powyżej 60 m3 wówczas będzie sporo drożej, choć oczywiście wydajniej. W takiej sytuacji musimy się liczyć ze stawkami od 370 zł brutto za transport. Istnieją również oferty w ujęciu godzinowym, gdzie za wynajęcie ciągnika z przyczepą samozbierającą zapłacimy 500-530 zł brutto za godzinę.

- Choć na tle konkurencji nasze stawki są najwyższe, to i tak w czasie sezonu nie brakuje nam klientów. To pokazuje, że rolnicy chcą i są gotowi płacić za wysoką jakość usługi – tłumaczy usługodawca z Makowa Mazowieckiego.

Preferując zbiór sprasowanej zielonki oferty odnoszą się do ilości bel i ceny startują od 18 zł brutto za sztukę w przypadku standardowej beli o średnicy 120 cm.

Zbiór sieczkarnią samojezdną

Jeśli zaś chodzi o sieczkarnie samojezdne z przystawkami do zbioru zielonki z pokosu, to w skali kraju firm oferujących takie usługi nie ma zbyt wiele. Te oferty, które znaleźliśmy są mocno zróżnicowane i zaczynają się od 270 zł brutto i kończą się na poziomie nawet 500 zł brutto za hektar. W obu przypadkach są to ceny, do których należy doliczyć koszt zużytego oleju napędowego.

Uwzględniając dodatkową usługę odwozu przyczepą objętościową należy liczyć się z kosztem od 250 do 370 zł brutto za kurs w zależności od wielkości przyczepy.

- Naszymi klientami są w głównej mierze rolnicy posiadający pogłowie bydła przekraczające 100 szt. Tacy rolnicy są świadomi korzyści płynących z wysokiej jakości usługi wykonanej nowoczesnym sprzętem i akceptują nieco wyższą cenę – komentuje Grzegorz Urbanowski z firmy Agromix.