W tym roku w ramach targów Polagra Premiery 2023 po raz kolejny przyznano złote medale za rolnicze innowacje. Nagroda ta trafiła m.in. do firmy Kingspan Water & Energy za zbiornik na paliwo FuelMaster o pojemności 2,5 tys. l.

Dwupłaszczowy model o pojemności 2,5 tys. l to ukłon w stronę rozwiązań kompaktowych. Zajmuje niewiele miejsca na placu, pozwalając na oszczędność miejsca. W projektowaniu nowej gamy zbiorników FuelMaster dużą wagę przywiązano do ergonomii – przestronna skrzynia dystrybucyjna zapewnia wygodny dostęp i bezproblemową obsługę, a zamykane na klucz drzwi dają ochronę przed postronnym dostępem.

Kingspan ze Złotym Medalem

Zbiornik FuelMaster o pojemności 2,5 tys. l to nowość w dotychczasowej ofercie rozwiązań przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego.

- Tworząc produkt, od samego początku na pierwszym miejscu stawialiśmy użytkownika – to z myślą o nim i wygodzie jego codziennej pracy ze zbiornikiem dobieraliśmy wyposażenie oraz projektowaliśmy ergonomię FuelMastera – zaznacza Alicja Monczakowska, reprezentująca markę Kingspan Water & Energy.

Zbiorniki FuelMaster charakteryzują się bardzo szerokim asortymentem wyposażenia dodatkowego fot. Tomasz Kuchta

Bieżąca sytuacja ekonomiczna na świecie wymusza na polskich rolnikach poszukiwania sposobów na oszczędność w swoich gospodarstwach rolnych. Hurtowe zakupy oleju napędowego pozwalają na to, by w portfelu zostały dodatkowe fundusze.

Warto zaznaczyć, iż to nie pierwsze wyróżnienie dla Kingspan Water & Energy podczas cyklu targów Polagra Premiery, bowiem zeszłoroczna edycja konkursu złoty medal przyniosła wyróżnienie dla zbiornika do przechowywania nawozów płynnych AgriMaster S Plus o pojemności 22 tys. l.

Zbiorniki serii FuelMaster oferują szeroki wachlarz wyposażenia dodatkowego, w skład którego może wchodzić m.in. 8 m węża dystrybucyjnego, oświetlenie LED, filtr, zwijadło, przepływomierz czy rozwiązania telemetryczne.

Zdaniem przedstawicieli firmy, klienci najchętniej wybierają wersję z inteligentnym systemem pomiarowym poziomu i przepływu paliwa Watchman Flo z kontrolą pompy, nalewaka, zarządzaniem poziomem cieczy oraz alarmami – istnieje możliwość śledzenia ich za pomocą aplikacji mobilnej.

Ceny zbiornika FuelMaster o pojemności 2,5 tys. l rozpoczynają się od 13 tys. zł netto w wyposażeniu standardowym, w skład którego wchodzi m.in. pompa o wydajności 79 l/min., wąż dystrybucyjny o długości 8 m, zegarowy wskaźnik poziomu paliwa, czy chociażby nalewak automatyczny.