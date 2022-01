Zbiornik na paliwo o pojemności 2500 l – przegląd ofert i ceny

Własny zbiornik do magazynowania oleju napędowego to niewątpliwa wygoda, ale i możliwość wygenerowania oszczędności na hurtowym zakupie paliwa. Aby móc korzystać z tych dobrodziejstw, najpierw w taki zbiornik musimy zainwestować. Ile zatem zapłacimy za zbiorniki na paliwo o pojemności 2500 l?

Każdy, kto zakosztuje korzyści płynących z posiadania własnego zbiornika na paliwo, potwierdzi że jest to jedno z większych udogodnień, szczególnie w kontekście gospodarstw, które zużywają większe ilości oleju napędowego. Rynek w tym zakresie jest bardzo rozbudowany, a my dzisiaj przyglądniemy się konkretnym rozwiązaniom oferowanym przez renomowanych producentów.

Dlaczego akurat 2500 l?

Obecnie obowiązujące przepisy prawa powodują, że zakup zbiornika o pojemności powyżej 2500 l wymaga od użytkownika dodatkowych pozwoleń tj. decyzji zezwalającej na jej użytkowanie oraz decyzji środowiskowej dot. montażu. Co więcej, zbiorniki o pojemności powyżej 2500 l podlegają obowiązkowi rejestracji w jednostce Urzędu Dozoru Technicznego i co 2 lata muszą przejść obowiązkowe i dodatkowo płatne badania okresowe.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów i formalności, rolnicy najczęściej decydują się na zakup zbiorników na paliwo o pojemności 2500 l, dlatego takie zbiorniki weźmiemy pod uwagę w naszym zestawieniu.

Należy również pamiętać, że zbiornik do magazynowania oleju napędowego powinien ze względów środowiskowych posiadać dwupłaszczową budowę i właśnie takie zbiorniki będziemy rozważać w dalszej części artykułu.

Zbiorniki Kingspan

Zbiorniki Kingspan FuelMaster o pojemności 2500 l produkowane są od ponad 20 lat w podpoznańskiej Rokietnicy. Producent gwarantuje szczelność zbiornika w okresie aż 10 lat, podczas gdy całe wyposażenie objęte jest gwarancją 2-letnią.

Zbiorniki Kingspan FuelMaster charakteryzują się bardzo szerokim wachlarzem opcji wyposażenia dodatkowego fot. mat. prasowe

W szerokiej ofercie tej marki znajdziemy zarówno stacjonarne, jak również mobilne zbiorniki na paliwo, a także zbiorniki na AdBlue, na nawozy płynne, czy na wodę deszczową.

Co istotne, zbiorniki Kingspan posiadają szeroki wybór wyposażenia dodatkowego dla najbardziej wymagających klientów, jednak już w wersji standardowej znajdziemy wszystkie najbardziej potrzebne rozwiązania tj. pompę Piusi o wydajności maksymalnej 79 l/min., licznik cyfrowy Piusi K24, wąż dystrybucyjny o długości 6 m, filtr z separatorem wody, zegarowy wskaźnik poziomu, bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju z wyświetlaczem, czy chociażby nalewak automatyczny.

Tak skonfigurowany zbiornik został wyceniony na niespełna 9,8 tys. zł brutto (wszystkie ceny podane w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Zbiorniki Deso

Nieco tańszą propozycją będą zbiorniki firmy Deso, które pomimo niższej ceny nie odbiegają znacząco swoją funkcjonalnością. Co ciekawe, w swojej dotychczasowej historii Deso wyprodukowało ponad 20 tys. tego typu zbiorników.

Zbiornik Deso o pojemności 2,5 tys. l został wyceniony na 9,3 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

Również w tym wypadku producent postawił na osprzęt sygnowany logiem renomowanych producentów – mowa chociażby o liczniku cyfrowym K24 Piusi, pompę Piusi o przepływie 79 l/min., czy o automatycznym pistolecie nalewowym także firmowanym logo tego znanego, włoskiego producenta.

To wszystko w cenie 9,3 tys. zł, bo na tyle wartość swojego szaro-niebieskiego zbiornika wycenił producent. W ofercie firmy znajdziemy zbiorniki na olej napędowy o pojemności od 1340 l do 5000 l.

Zbiorniki Swimer

Polska firma Swimer swoje zbiorniki produkuje w Toruniu, a oferta zbiorników do przechowywania oleju napędowego obejmuje modele o pojemności od 1,5 tys. l do aż 10 tys. l. Jeśli zaś chodzi o model 2500 ECO-line, to producent oferuje go w pięciu różnych wersjach wyposażenia, w zależności od wymagań klienta.

Swimer produkuje swoje zbiorniki w aż pięciu różnych wersjach wyposażenia fot. mat. prasowe

W ramach podstawowego wyposażenia Basic otrzymamy pompę łopatkową o maksymalnej wydajności 56 l/min., przepływomierz cyfrowy, wąż dystrybucyjny o długości 6 m, pistolet automatyczny z uchwytem, czy chociażby elektroniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem.

W ten sposób skonfigurowany zbiornik został wyceniony na niespełna 7,4 tys. zł. Jak podaje Swimer, zbiorniki 2500 ECO-line najczęściej doposażane są w koło zwijakowe, filtr szklany, licznik elektroniczny PPC-600, pompę zanurzeniową oraz precyzyjny system monitoringu poziomu cieczy Lipremos.

W ostatnim czasie coraz większe grono użytkowników życzy sobie aby w układzie dystrybucyjnym montowany był system rozliczania kierowców i pojazdów. To bardzo dobre rozwiązanie pozwalające na precyzyjny monitoring rozchodu paliwa i ułatwiające jego rozliczanie.

Zbiorniki Sibuso

Firma Sibuso choć działa na rynku dopiero od kilku lat, to zdaniem przedstawicieli firmy bardzo dobrze przyjęła się wśród klientów. Nie ma się co temu dziwić, gdyż Sibuso postawiło na niską cenę oferowanych zbiorników. Tak atrakcyjna cena wynika po części z faktu, iż zbiorniki te występują w tylko jednej wersji wyposażenia i nie można ich dodatkowo doposażać.

Zbiornik Sibuso wypadł w naszym zestawieniu najkorzystniej biorąc pod uwagę jego cenę - został bowiem wyceniony na 6,6 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

W cenie 6,6 tys. zł otrzymamy m.in. Pompę łopatkową o wydajności 60 l/min., pistolet automatyczny, zegarowy wskaźnik poziomu paliwa, przepływomierz cyfrowy oraz elektroniczny system przeciwprzepełnieniowy.

Trzeba podkreślić, iż to właśnie zbiornik Sibuso wypadł w naszym zestawieniu najkorzystniej biorąc pod uwagę jego cenę.

Zbiorniki JFC Polska

Kolejnym producentem oferującym zbiorniki na olej napędowy jest firma JFC Polska. W ofercie JFC oprócz stacjonarnych zbiorników na paliwo znajdziemy także zbiorniki mobilne oraz do przechowywania AdBlue.

W ramach wyposażenia podstawowego zbiornik o pojemności 2500 l posiada m.in. pompę paliwa o wydajności 79 l/min., licznik elektroniczny, filtr paliwa z separatorem wody oraz pistolet automatyczny – cały ten osprzęt dostarcza włoska marka Piusi.

Aby stać się właścicielem zbiornika JFC Polska należy zapłacić 8,1 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

Całość dopełnia wąż dystrybucyjny o długości 8 m oraz bezprzewodowy wskaźnik poziomu paliwa ze zintegrowanym czujnikiem przecieku oraz oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej. Aby stać się właścicielem takiego zbiornika należy zapłacić 8,1 tys. zł.

W tym wypadku producent oferuje gwarancję szczelności zbiornika w okresie 10 lat, a cały osprzęt objęty jest 2-letnią gwarancją.

Zbiorniki Fortis Technology

Fortis Technology produkuje swoje zbiorniki w Niepruszewie koło Poznania, a jak twierdzi Jarosław Łuczak reprezentujący tę firmę, hitem wśród klientów jest właśnie zbiornik X-Tank o pojemności 2500 l.

Cena zbiornika Fortis Technology X-Tank opiewa na niespełna 7,9 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

Decydując się na ten zbiornik, już w standardzie otrzymamy pompę o wydajności 56 l/min., licznik elektroniczny oraz pistolet automatyczny – cały ten osprzęt dostarcza marka Piusi. Całość uzupełnia wskaźnik poziomu paliwa Apollo Standard, wąż wydawczy o długości 6 m oraz filtr metalowy z separatorem wody.

Cena tego zbiornika opiewa na niespełna 7,9 tys. zł. Gdybyśmy jednak zechcieli postawić na zbiornik o pojemności 5 tys. l w nieco lepszym wyposażeniu, to jego ceny rozpoczynają się od 14,1 tys. zł.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego

Choć w naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę podstawowe wersje wyposażeniowe zbiorników, to każdy z producentów oferuje bardzo rozbudowane opcje dodatkowe. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o automatycznych zwijadłach, które w ogromnym stopniu podnoszą codzienny komfort użytkowania zbiornika, szczególnie gdy korzystamy z dłuższego węża dystrybucyjnego.

Wśród szerokiej oferty wyposażenia dodatkowego, ciekawą opcją są automatyczne zwijadła, które w ogromnym stopniu podnoszą codzienny komfort użytkowania zbiornika, szczególnie gdy korzystamy z dłuższego węża dystrybucyjnego. fot. mat. prasowe

Ciekawą opcją są również bardziej rozbudowane liczniki, które ułatwiają prowadzenie ewidencji zużycia paliwa, pompy o wydatku nawet 100 l/min., czy chociażby rozbudowane terminale paliwowe, pozwalające na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej.

Wśród ekstrawaganckich rozwiązań warto również wspomnieć, że niektórzy producenci oferują także możliwość izolacji termicznej zbiornika wewnętrznego, czy montażu taśmy grzewczej w zbiorniku wewnętrznym, która sterowana jest termostatem.