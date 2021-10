Zbiory kukurydzy. Ceny usług 2021

Zbiory kukurydzy na ziarno idą na całego. Sprawdziliśmy jakie stawki za kombajn obowiązują na terenie kraju. Wnioski nasuwają się same: nie ma dużego zróżnicowania regionalnego.







Jeśli chodzi o Warmię - tutaj w firmie Rolserwis z Adamowa uzyskaliśmy informację, że za zbiór kombajnem John Deere W540 z 6-rzędową przystawką kosztuje 400 zł/ha.

W Wielkopolsce o ceny zapytaliśmy dużego usługodawcę, jakim jest firma Agromix z Rojęczyna. Tutaj są dwie stawki. Jedna dla klientów gdzie do zbioru jest kilka hektarów np. 2-5 ha. Wtedy stawka za hektar liczona jest z paliwem i wynosi 450 zł.

Z kolei u rolników na większych areałach cennik obejmuje koszenie bez paliwa, a więc uzupełnienie paliwa jest po stronie usługobiorcy. W tym przypadku trzeba zapłacić ok. 300 zł/ha. Na usługach w tej firmie pracują kombajny John Deere głównie z przystawkami 6-rzędowymi.

Podobnie ceny kształtują się w woj. łódzkim. Firma Invest-rol z Czarnocina ma stawkę 450 zł/ha netto (kombajny Deutz-Fahr). Zapytany o wzrost cen w porównaniu do ubiegłego roku szef firmy podkreśla, że na razie jest to niewielka podwyżka o ok. 30 zł, która uwzględnia tylko wzrost ceny paliwa. Z kolei jeden z rolników z tego regionu poinformował nas, że w ramach tzw. usług sąsiedzkich zbierze ziarno kukurydzy za 380-400 zł/ha.

O ceny zbioru kukurydzy we wschodniej części woj. mazowieckiego zapytaliśmy rolnika i jednocześnie dziennikarza Farmera - Wojciecha Denisiuka.

- Cena usługowego zbioru kukurydzy kombajnem to na ogół ok. 400 zł/ha. Tak jest u mnie w przypadku zbioru kombajnem New Holland CX 5.80 z 6-rzędową przystawką - informuje Denisiuk.

Jednocześnie dodaje, że z pola oddalonego od skupu o 20 km transport jest realizowany samochodem ciężarowym z naczepą tzw. patelnią. Za pojedynczy kurs do skupu i z powrotem naliczana jest opłata 400 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć od razu usługę mulczowania pola po kukurydzy, to zapłaci tutaj 170 zł/ha.