Jedną z najciekawszych, a na pewno najgłośniejszych maszyn prezentowanych na targach Opolagra 2023 była zdalnie sterowana kosiarka Ecotech K34 Predator. Co oferuje kosiarka w cenie porządnego, nowego samochodu i kto jest klientem docelowym takich maszyn?

Ile można zapłacić za kosiarkę do trawy? 1-2 tys. zł za klasyczne modele służące do koszenia przydomowych ogródków lub ponad 10 tys. zł za samojezdne traktorki. Można też za 225 tys. zł nabyć włoskiego Predatora, jednak w tym wypadku zakres jego możliwości jest całkowicie inny.

Kosiarka sterowana pilotem

Zdalnie sterowana karczownica włoskiej produkcji Ecotech K34 Predator to kosiarka kołowa przeznaczona do terenów leśnych, nieużytków, terenów z bardzo wysokimi trawami, czy nawet krzewami i drzewkami o średnicy pnia wynoszącej do 7 cm.

- Maszynę wyróżnia system automatycznego poziomowania silnika, gdzie wraz ze wzrostem nachylenia podłoża, silnik wciąż pozostaje w położeniu równoległym do terenu na którym pracuje, przez co kosiarka zachowuje optymalne właściwości trakcyjne nawet do nachyleń wynoszących 45 stopni – wyjaśnia Piotr Adamek, specjalista ds. sprzedaży w firmie Prosat.

Sercem Predatora jest silnik Kawasaki o mocy 34 KM, a szerokość koszenia wynosi 130 cm. Dzielności w terenie dodaje napęd na 4 koła z przełożeniem łańcuchowym na przednią oś.

Producent zastosował także przewód, którym z nad kosiarki doprowadzane jest czyste powietrze pod ciśnieniem, które następnie wtłaczane jest pod agregat tnący. Ma to na celu na bieżąco oczyszczać cały układ koszący od zanieczyszczeń się tam pojawiających.

Predator wyposażony jest w system automatycznego poziomowania silnika podczas pracy na przechyłach wynoszących do 45 stopni fot. Tomasz Kuchta

Co ciekawe, kosiarka ma zdolność zawracania z zerowym promieniem skrętu, odbywa się to na podobnej zasadzie, jak np. w przypadku czołgów z układem gąsienicowym. W praktyce wówczas prawe i lewe koła kręcą się przeciwbieżnie.

Co potrafi kosiarka Ecotech K34 Predator?

Wydawać by się mogło, iż w karczownicy umożliwiającej mulczowanie drzewek, czy krzewów elementem roboczym musi być wał z bijakami, jednak w tym wypadku producent postawił na zupełnie inne rozwiązanie.

- Element koszący składa się z systemu trzech listew, gdzie na każdej z nich umieszczono po obydwu końcach dwa noże uchylne, a więc w sumie mamy 3 listwy i sześć noży uchylnych. W kontakcie z twardym obiektem typu kamień, czy korzeń, noże cofają się i ponownie napinają poprzez działanie siły odśrodkowej – tłumaczy Adamek.

Element koszący składa się łącznie z trzech listew i sześciu noży uchylnych fot. Tomasz Kuchta

Kosiarka wyposażona jest także w czołową płytę najazdową, co przy masie maszyny wynoszącej ok. 550 kg powoduje, iż z łatwością jest ona w stanie położyć, a następnie wdrapać się i zmielić twardą, czy sprężystą materię roślinną.

Warto nadmienić, iż maszyna jest zdalnie sterowana, a jej zasięg pracy wynosi do 300 m. Kontroler wydaje się być prosty i ergonomicznie zaprojektowany.

- Znajdziemy na nim dwa przełączniki – jeden do sterowania jazdą przód/tył, a drugi do skręcania lewo/prawo. Dodatkowo na kontrolerze zastosowano osobny potencjometr do niezależnej regulacji napędu kół po lewej stronie względem prawej. Chodzi tu o to, by przeciwdziałać sile grawitacji, gdy maszyna pracuje na skarpie, w efekcie bowiem kosiarka zachowuje wówczas prostą linię jazdy – wyjaśnia przedstawiciel firmy Prosat.

Kto kupuje tego typu maszyny?

Jak udało nam się ustalić, do tej pory firma sprzedała na polskim rynku 7 karczownic Ecotech K34 Predator. Kto zatem jest klientem na tego typu rozwiązania, wyceniane obecnie na 225 tys. zł brutto?

Kontroler jest ergonomicznie zaprojektowany i przy okazji minimalistyczny fot. Tomasz Kuchta

- Naszymi odbiorcami są głównie profesjonalne firmy zajmujące się pielęgnacją wymagających terenów zielonych, czy terenów leśnych. Przykładowo jedna z tych maszyn pracuje na wałach przeciwpowodziowych, inna z kolei wykasza tereny przy trakcji kolejowej – podsumowuje Piotr Adamek, specjalista ds. sprzedaży w firmie Prosat.