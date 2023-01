Jedną z nowości na targach Polagra Premiery 2023 zaprezentowała na swoim stoisku firma Agroltech- był to przedni obciążnik Agribumper.

Przednie obciążniki produkowane przez holenderską firmę Agribumper wyróżniają się swoją konstrukcją. Z jednej strony zapewniają bowiem niezbędne dociążenie ciągnika, a z drugiej wyróżniają się swoją konstrukcją. Bowiem obciążnik składa się z trzech części. Środkowej, która służy do agregowania całego obciążnika z TUZem ciągnika oraz bocznych, które są tak skonstruowane, że w momencie ewentualnego wypadku po pierwsze absorbują część energii uderzenia, a po drugie zabezpieczają pojazd uczestniczący w wypadku przed dostaniem się pod koła ciągnika, co w efekcie może nawet uratować życie uczestnikom wypadku.

Obciążnik na miarę

Na Polagrze został zaprezentowany obciążnik serii Heavy 3-line. Jego konstrukcja jest wykonana ze stali 355 o grubości 25mm. Jest on dostępny w dwóch seriach BL o szerokości 220 cm jego minimalna waga to wynosi 350 kg. Druga seria nosi nazwę WL ma szerokość 250 cm i jej minimalna waga wynosi 400 kg. Obie serie można skonfigurować tak by ich maksymalna waga wynosiła 2000 kg. Wagę zwiększa się dokładając kolejne płyty obciążników.

Tak obciążnik Agribumper wygląda od wewnątrz - widać jego modułową konstrukcję - akumulator w dolnym prawym roku służy do zasilania oświetlenia ledowego podczas targów. Fot. M.Wołosowicz

Do montażu obciążnik wymaga TUZ ciągnika kategorii III, w standardzie ma ledowe światła do jazdy dziennej oraz ledowe kierunkowskazy umieszczone na brzegach zderzaka. W opcji można go wyposażyć w stalową skrzynkę narzędziową o pojemności 145 l oraz wskaźniki umieszczone po jego skrajnych stronach mające za zadanie operatorowi w kabinie gdzie znajdują się najbardziej wysunięte punkty zderzaka. W standardzie zderzak jest wyposażony w nakładki zderzaka, lakierowane w kolorze ciągnika lub innym wybranym przez klienta, oraz odblaski. Wszystko po to by zwiększyć widoczność ciągnika na drodze i podnieść bezpieczeństwo przejazdów.