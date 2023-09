Do przymiarki do Zduntraca dotarł przedni TUZ, fot.kh

Do Zduntraca dotarł właśnie prototyp przedniego TUZ z firmy Metalplast. Pierwsza przymiarka i duże zaskoczenie wysoką jakością wykonania i spasowania otworów mocujących. W ciągniku pojawiło się też kilka innych rzeczy - mniej widocznych, ale ważnych.

Po wakacyjnej przerwie znowu zajrzeliśmy do warsztatu Agro-Mechanika, gdzie powstaje ciągnik Zduntrac. Okazją do wizyty był świeżo dostarczony przedni TUZ - wkład w projekt Ursusa C-360 XXI wieku firmy Metalplast.

Wystarczyła chwila i TUZ znalazł się na Zduntracu

Mariusz Zdanowski - twórca Zduntraca - poczekał na nasz przyjazd i dosłownie po chwili od naszego wjazdu na teren warsztatu, pod naszym okiem rozpoczął się montaż TUZ, a w zasadzie jego przymiarka, bo na razie dostarczony element można powiedzieć - jest prototypem.

Wózek widłowy, a za chwilę ręczny podnośnik, kilka śrub, klucze i TUZ znalazł się we właściwym miejscu, czyli z przodu Zduntraca.

Okazało się, że wszystkie otwory montażowe pasują wręcz idealnie. Na początku Mariusz miał spore obawy, czy uda się to wszystko spasować. Jak powiedział, zazwyczaj w warsztacie mają do czynienia z montażem TUZ gdzie otwory montażowe są fasolowe, co daje pole manewru i tolerancję na drobne niedokładności wykonania. Tu otwory były zwykłe (okrągłe), potrzebne było tylko niewielkie ich przeszlifowanie ze względu na grubość nałożonej warstwy lakieru (nie mogły w nie wejść śruby). Dalej poszło jak z płatka.

- Zamontowaliśmy go. Wszystko pasuje. Także pomiary laserowe są jednak dobre - stwierdził Zdanowski.

Made in Poland - topowe wykonanie podnośnika

Duże wrażenie zrobiła na nas sama jakość wykonania. Kształt ramki świetnie dopasowany, wspomniane już otwory montażowe, które udało się idealnie zgrać z gwintowanymi otworami we wsporniku Zduntraca. Estetyczne spawy, dokładne malowanie, otwory pod montaż wyjść hydraulicznych czy elektryki... - wszystko na wysokim poziomie. Smaczku dodała tabliczka znamionowa z wybitą nazwą ciągnika: "Zduntrac". Trzeba przyznać, że firma Metalplast, producent TUZ do Zduntraca, wykonał zadanie jak należy.

- No i jest napis "Made in Poland". U nas też potrafimy zrobić coś fajnego i chcemy to promować. Żeby przy tym projekcie było jak najwięcej naszych firm - powiedział zadowolony konstruktor. - Jakość wykończenia elementy, wykonania spawów, lakier - to dla mnie wysoki, nawet bardzo wysoki poziom. Fajnie, że wszystkie otwory są wyprowadzone, co daje możliwość łatwego montażu dodatków, takich jak wyjścia - dodał.

Ważne detale które tworzą całość

Dalej Mariusz pokazał też inne elementy które udało się zainstalować w Zduntracu. Zaprezentował m.in. pakiet chłodnic z ciekawym sposobem ich montażu, umożliwiającym łatwy dostęp do czyszczenia czy ewentualnych napraw.

Pojawił się też zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego. Dużym postępem jest też założona instalacja hamulcowa. Traktor będzie hamował na dwie osie, a podczas naciśnięcia pojedynczego hamulca do skrętu, przedni hamulec będzie rozłączany.

- Staram się zachować pełną użytkowość standardowego ciągnika. Każdy z tych elementów jest ważny - podsumował Zdanowski.

Mariusz mówi, że nie zapomina jednak o Zduntracu. Dłuższe jesienne i zimowe wieczory mają pozwolić pchnąć „do przodu” kolejne prace. Ale o ile np. wykończenie kabiny czy elementy sterowania udało się „dogadać” i są już chętni kooperanci (Naglak, Rapitronic), tak np. na razie nie udało się znaleźć firmy czy zakładu, który wykonałby niewielką obróbkę wnętrza skrzyni biegów, co jest potrzebne aby zmieścić odpowiednie podzespoły reduktora.

Na temat Zduntraca i tematy związane m.in. z ciągnikami używanymi - będziecie mogli porozmawiać w najbliższy piątek 22 września podczas targów Agro Show 2023 na stoisku Farmera - nr E311.