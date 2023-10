Są kolejne postępy przy Zduntracu. Po niewielkich przeróbkach, przedni TUZ jest już w pełni dopasowany.

Do Ursusa C-360 na miarę XXI w. dotarł także przedni obciążnik.

Pamiętacie ostatni odcinek ze Zduntrac-kiem i przymiarkę przedniego TUZ? Teraz element jest już w pełni gotowy.

Kilka przeróbek TUZ do Zduntraca

Po dostarczeniu przedniego podnośnika do Zduntraca z firmy Metalplast, natychmiast go przymierzyliśmy. Do otworów montażowych pasował świetnie - widać że pomiary skanerem wykonane przez firmę miały duży wpływ na dokładność wykonania.

Potrzeba było jednak trochę "kosmetycznych poprawek" aby dopasować go do wyjścia wału odbioru mocy. W tym celu poprzeczna płyta została rozcięta płyta poprzeczna i zespawana z drugim elementem, tak że teraz z powodzeniem wszystko się mieści.

- W tej chwili czekamy jeszcze na drugą, dodatkową płytę z Metalpastu, która będzie przykręcona, śruby będą wymienione na szpilki. Płyta będzie wykonana z otworami fasolowymi żeby się wszystko ładnie zmieściło. Więc przyjedzie jeszcze taka dodatkowa laga zamykająca i myślę, że temat wzmocnień będzie zamknięty - tłumaczy Mariusz Zdanowski.

Inne detale

Zostały już również zamontowane przyciski do podnoszenia i opuszczania ramion, ponieważ traktor będzie wyposażony w system elektrohydraulicznej regulacji elementów hydrauliki.

- Musiałem wyfrezować otwory. Jeśli chodzi o sterowanie, to jesteśmy w stałym kontakcie z Radkiem z Rapitronic'a.

Konstruktor Zduntraca dorobił też płyty osłaniające. Jest już też wykonany wstępny szkic bocznych wsporników, tzw. laszy.

- Niektórzy komentują pod filami że to się urwie. Tu się nic nie urwie, bo to po prostu nie jest jeszcze dokończone. Sama konstrukcja jest konstruckją bardzo masywną - zauważa.

Przypomnijmy, że TUZ ma mieć udźwig 1800 kg.

Jest obciążnik na przód

Z przodu będzie umieszczony obciążnik. Mariusz zamówił to już we własnym zakresie w firmie Metalplast. Waży 400 kg. Nabywca jest zadowolony z jakości wykonania elementu. To konstrukcja stalowa, z wypełnieniem betonem wewnątrz.

Z przodu znalazła się pomarańczowa "antenka", która ma pokazywać kierowcy przód ciągnika. Czyżby miała pomóc przy parkowaniu w mieście?