Starsze Zetory na rynku wtórnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem rolników. Podobnie sytuacja ma się z nieco mniej popularnymi modelami, jak chociażby 10540, któremu ostatnio mieliśmy okazję się nieco bliżej przyjrzeć.

Traktor ten jest od 11 lat użytkowany przez rolników z okolic Parczewa. Na jaką opinię zapracował sobie przez ten czas? Czy jest to maszyna godna polecenia?

Zetor 10540 – prosty i solidny

Ciągnik w gospodarstwie Korneszczuków został zakupiony jako używany w 2012 r., mając wówczas przepracowane 3,5 tys. godzin. Obecnie licznik wskazuje 5 tys. godzin więcej. Jakie awarie towarzyszyły mu w tym czasie?

Przestronna i całkiem nieźle wyciszona kabina to duże atuty Zetorów z tamtych lat fot. Tomasz Kuchta

- Generalnie traktor jest naprawdę mało awaryjny. Wymiany wymagała m.in. uszczelka pod głowicą. Zdecydowaliśmy się także wymienić turbosprężarką, bowiem zaczęła wydawać dziwne odgłosy, choć nie miała jeszcze jakichś większych luzów. Przeprowadziliśmy także wymianę uszczelniacza na połączeniu skrzyni biegów z silnikiem. Wtedy też zdecydowaliśmy się na zapobiegliwą wymianę kompletu sprzęgła z dociskiem. W przeszłości Zetor pracował z ładowaczem czołowym, a że akurat ciągnik był rozpołowiony, to postanowiliśmy wymienić ten element, choć nie wykazywał objawów zużycia – wyjaśnia Mateusz Korneszczuk, rolnik z Woli Przewłockiej, w powiecie parczewskim.

Dostępność części na ogół dobra

Ogromnym atutem czeskich ciągników była zawsze dobra dostępność do części zamiennych, jednak w przypadku tej nieco mniej popularnej serii bywa różnie.

- Jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe elementy, to są one szeroko dostępne. Pewien problem zaczyna się pojawiać w przypadku bardziej wyszukanych części np. elektrozaworów pneumatycznych. Z moich doświadczeń wynika, że można je znaleźć, często nawet od ręki, ale od czeskich sprzedawców – dodaje Korneszczuk.

4-cylindrowy silnik o pojemności 4156 cm3 generuje w tym przypadku ok. 103 KM mocy maksymalnej fot. Tomasz Kuchta

Niewątpliwą zaletą są także ceny części zamiennych, które rolnik nazywa niewygórowanymi w porównaniu do ciągników bardziej renomowanych marek.

Nowoczesny, jak na Zetora z tamtych lat

Tym, co wyróżnia Zetora 10540 będącego w posiadaniu rolników z okolic Parczewa jest ciekawa wersja wyposażenia. Po pierwsze, na pokładzie znajdziemy przyciski do sterowania tylnym podnośnikiem ulokowane na błotnikach. Dodatkowo na desce rozdzielczej producent zastosował wyświetlacz cyfrowy informujący operatora chociażby o prędkości jazdy, prędkości WOM-u, czy liczbie przepracowanych godzin.

Na desce rozdzielczej producent zastosował wyświetlacz cyfrowy informujący operatora chociażby o prędkości jazdy, prędkości WOM-u, czy liczbie przepracowanych godzin fot. Tomasz Kuchta

Całość dopełnia przedni most produkcji Carraro, który jak się okazuje nie był stosowany we wszystkich ciągnikach tej serii – tam na ogół królował most Zetorowski.

Zalety i wady

Główną zaletą z perspektywy Pana Mateusza Korneszczuka jest fakt, iż Zetor 10540 jest prostym ciągnikiem sterowanym mechanicznie, przez co w dużym stopniu może naprawić go nawet domorosły mechanik. Niewątpliwą zaletą jest także na ogół dobry dostęp do części zamiennych oraz ich niewygórowane ceny.

Przyciski do sterowania tylnym podnośnikiem ulokowane na błotnikach fot. Tomasz Kuchta

Portfela jego użytkownika nie rujnuje także zużycie paliwa, bowiem Korneszczuk określa ten ciągnik mianem ekonomicznego.

Z perspektywy posiadacza Zetora 10540 dużą zaletą jest także jego sytuacja rynkowa, gdzie ceny nieźle zadbanych egzemplarzy na rynku wtórnym z roku na rok rosną.

Rolnik we własnym zakresie zamontował dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju, który jest przymocowany przy słupku kabiny, przez co dobrze widać go z pozycji operatora fot. Tomasz Kuchta

Korneszczukowie na podstawie 11-letniego użytkowania tego ciągnika z łatwością wskazują także na jego wady.

- Te Zetory mają problem z odpalaniem zimą. Wystarczy jednak zadbać o szczelność szczególnie przewodów nadmiarowych paliwa, bo nimi potrafi przedostawać się powietrze, a także sprawdzać działanie świec żarowych. Wówczas problem ten możemy zlikwidować – twierdzi Mateusz Korneszczuk.

Ciągnik jest stosunkowo lekki, więc do cięższych prac polowych należy go dodatkowo dociążyć fot. Tomasz Kuchta

Uciążliwą kwestią jest także dostęp do silnika i jego osprzętu, bowiem nie znajdziemy tutaj jednej, całościowo unoszącej się maski, a kilka osobno zdejmowanych osłon. W efekcie wydłuża się czas niezbędny na przeprowadzenie codziennego serwisu. Szczególnie trudny dostęp jest pod tym względem do chłodnic.

Inną wadą jest stosunkowo nieduża masa własna wynosząca katalogowo ok. 4,7 t. Dlatego też przy pracy z cięższymi maszynami należy go dodatkowo dociążyć. Ten konkretny egzemplarz posiada założone ok. 500 kg przy przedniej osi oraz łącznie ok. 150 kg w obciążnikach tylnych kół.