Zetor 25 K: 62-letnia perełka w kolekcji Zetor Polska

Na ciekawy ciągnik natrafiliśmy w siedzibie Zetor Polska w Kaliszu. Reprezentacyjne miejsce wśród nowych konstrukcji czeskiego producenta zajmuje tam Zetor 25 K z 1958 r., który po renowacji odzyskał pełną świetność.

Mówi się, że stare ciągniki mają duszę. Nic więc dziwnego, że te konstrukcje cieszą się dużym powodzeniem, a wystawy starej techniki rolniczej przyciągają tłumy zwiedzających.

Kompleksowa renowacja Zetora 25 K obejmowała wszystkie podzespoły

Historię tego 62-letniego ciągnika opowiedział nam Robert Szewczyk, menadżer marketingu Zetor Polska.

FARMER: Skąd pomysł na prezentację takiego ciągnika w siedzibie Zetor Polska w Kaliszu?

Robert Szewczyk: W 2013 roku w Brnie w siedzibie Zetora otwarto „Zetor Gallery”, gdzie wystawione są stare i nowe modele ciągników Zetor. Część z nich jest własnością Zetora, a część jest rotacyjnie wystawiana – wypożyczana od kolekcjonerów z terenu Czech. Kiedy zapadła decyzja o budowie nowej siedziby Zetor Polska w Kaliszu, czeski właściciel stwierdził, że w galerii Zetor w Kaliszu też musi być miejsce, aby zaprezentować historię marki, czyli legendarny pierwszy ciągnik Zetor 25.

Ciągnik przed remontem

FARMER: Skąd pochodzi ten konkretny egzemplarz i jak trafił do Kalisza?



Robert Szewczyk: Ciągnik został wyprodukowany w 1958 roku w Brnie, trafił do Norwegii, a stamtąd do nas. Wcześniej w Polsce nie zajmowaliśmy się historycznymi modelami - kiedy potrzebowaliśmy „Dziadka”, wypożyczaliśmy od Zetora z Brna. Na szczęście właściciel współpracującej z nami firmy Agrokompleks z Ochabów Wielkich, pan Zygmunt Bieniek, jest pasjonatem starych ciągników, samochodów i na nasze zlecenie podjął się restauracji naszego Zetora 25 K. Zajęło mu to 4 miesiące, co jest nie lada wyczynem, ponieważ taki remont ze względu na trudności z zakupem odpowiednich części i materiałów może trwać kilka lat.

Zegary także zostały poddane renowacji

FARMER: Czy przywrócenie tego ciągnika do fabrycznego stanu wiązało się z wysokimi kosztami?

Robert Szewczyk: Całkowite koszty, czyli zakup ciągnika, restauracja, koszty uzyskania dokumentów, że jest to pojazd zabytkowy i rejestracja na żółte tablice rejestracyjne wyniosły prawie 41 000 zł. Ciągnik jest zabytkowy i został wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 28 lipca 2003 roku art. 22 pkt 2 i pkt 3; art. 133 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.1446).

W trakcie remontu

FARMER: Wasz Zetor 25K jest oczywiście na chodzie?

Robert Szewczyk: Ciągnik jest w 100% sprawny technicznie i garażuje w centralnym miejscu galerii Zetor Polska w Kaliszu. Kilka razy w roku wyjeżdżamy nim na zewnątrz (przy dobrej, słonecznej pogodzie) i uruchamiamy, aby się za bardzo nie zastał. Jak do tej pory nie ma z nim żadnych problemów poza drobnymi wyciekami oleju z kilku standardowych miejsc. Są to jednak tak niewielkie wycieki, że nie zachodzi konieczność dolewania oleju.

Zetor 25 K w pełnym słońcu tuż po renowacji

Zetor 25 K z większym choć młodszym bratem pod siedzibą firmy w Kaliszu

Widok z góry na hali wystawowej w Kaliszu fot:AŁ

Oryginalna instrukcja obsługi Zetora 25 K

Honorowe miejsce w kaliskim salonie dla Zetora 25 K