My mieliśmy autobus w postaci przyczepki ciągniętej za Ursusem C-360, a Czesi chcieli mieć autobus i traktor w jednym nadwoziu. Czy udało się? Tak, bo takie coś powstało. I nie, bo rynek jednak nie potrzebował takiej pokraki, więc pojazd powstał tylko w pojedynczych sztukach.

Trudno powiedzieć jakie potrzeby miał spełniać specyficzny Zetor. W Polsce na wsi Ursusy wyposażone w przyczepy osobowe woziły zimą dzieci do szkoły, bo tylko ciągniki mogły przejechać przez nieodśnieżone drogi. Podobne zestawy stosowano także na terenach dużych zakładów - zazwyczaj do wożenia pracowników między budynkami lub w przedsiębiorstwach komunalnych w transporcie pracowników na miejsce pracy. Taki pojazd budował ZBM Osiny pod nazwą Osinobus D-46 (wykonywano go na bazie przyczepy rolniczej Autosan D-46).

W Czechosłowacji inżynierowie poszli o krok dalej i stworzyli Zetora 7011 Bus. Standardowy traktor (model produkowany w latach 1980-84) zamiast standardowej kabiny miał nałożoną większą nakładkę ze sporą paką, w której mogło zmieścić się jeszcze kilka osób.

Tak to wyglądało kiedyś w Polsce - Ursus C-355 z przyczepą Osinobus D-46 w 1974 r. dowozi dzieci do szkół w woj. białostockim, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Taki pojazd można zobaczyć na fotografii wykonanej na ternie fabryki. W tle widać betonowy płot przy ulicy Trnakovej i gotowe Zetory czekające pod śniegiem na zamontowanie kabiny. Zaś na pierwszym planie możemy zobaczyć Zetora 7011 z napisem Zetor Bus, maską pięknie skrywającą silnik oraz z przedziwnym nadwoziem w ładnych czerwono-żółtych barwach. Zdjęcie wygląda jak przygotowanie do jakiegoś folderu, który nigdy nie powstał.

Po co powstał Zetor Bus?

Zetor kombi? Zetor minivan? Zetor rodzinny na wyprawy w teren? Zetor przygotowany do wyjazdu na Camel Trophy? A może Zetor autobus gminny? Tak naprawdę niewiele wiadomo na temat tego pojazdu i jego zastosowania.

Powstał na pewno jeden Zetor Bus na bazie ciągnika 7011 oraz co najmniej jeden na bazie późniejszego 3320 z lat 90.

Nowszy model do tej pory (lub do niedawna) jeździł na terenie fabryki w Brnie jako wóz do przewozu ludzi i niewielkich części/elementów. Zdjęcie główne artykułu pochodzi z 2018 r. z terenu fabryki – Zetor wykonywał wówczas jakiś kurs między budynkami.

Jedni sympatycy czeskiej marki mówią, że pojazd właśnie po to właśnie powstał – by wozić ludzi i jakieś towary na terenie fabryki. Inni uważają, że był pomysł sprzedaży tego tworu na czechosłowackim rynku, ale być może specyficzny ciągnik nie przeszedł przez jakieś badania czy testy i na tym jego historia się zakończyła. Tak czy owak został na pamiątkę dziwny, nietypowy i szczerze mówiąc brzydki Zetor z odwłokiem.