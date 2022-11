Firmy Zetor Tractors i VST Tillers Tractors współpracują ze sobą od 2020 r. i właśnie zaprezentowały nowe ciągniki na lokalny, indyjski rynek. Wydarzenie miało miejsce na targach CII Agro Tech India 2022 w Chandigarh w Indiach.

Prezentacja nowego Zetora na rynek hinduski nie ma znaczenia z polskiego punktu widzenia, ale jednak postanowiliśmy napisać ten artykuł, gdyż miło się czyta, że bliska nam czeska marka rozwija się.

Nowe modele o mocy 45 i 50 KM będą sprzedawane na rynku indyjskim pod marką VST Zetor. Maszyny zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby lokalnych rolników i są wyposażone w silnik własnej produkcji. Ciągniki mają być proste w formie i obsłudze, a mały promień skrętu umożliwi nowym ciągnikom wykonywanie szerokiego zakresu zadań, nawet w trudnych warunkach pracy.

Nowy VST Zetor ma być prostym i tanim ciągnikiem. Tak też wygląda, fot. mat. prasowe

VST – pionier glebogryzarek

- Praca nad ciągnikiem nie odbywała się w łatwym czasie. Globalna pandemia Covid-19 oraz różne restrykcje, ograniczenia i zakłócenia na światowym rynku były dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Jednak dzięki profesjonalnemu podejściu naszych partnerów z VST udało się pokonać te przeszkody i stworzyć maszynę, która ma wszelkie warunki, aby odnieść sukces. W ostatnich tygodniach prototypy pomyślnie przeszły końcową fazę testów w naszym centrum produkcyjno-rozwojowym w Czechach i spodziewamy się, że pierwsze ciągniki trafią do klientów w przyszłym roku – powiedział Róbert Harman, dyrektor zarządzający Zetor Tractors as, który zaprezentował dwa nowe produkty wraz z Antonym Cherukarą, dyrektorem zarządzającym VST Tillers Tractors Ltd.

Firma VST została założona w 1967 r. jako producent glebogryzarek. Ale historia firmy sięga 1911 r., kiedy to przedsiębiorstwo zajęło się dystrybucją pojazdów. VST jest pionierem w dziedzinie glebogryzarek do dziś utrzymując pozycję największego producenta tych maszyn w Indiach. Ponadto VST produkuje również traktory i inne narzędzia rolnicze. Firma działa globalnie w ponad 20 krajach w Azji, Europie i Afryce. Ciągniki VST pod markami FieldTrac, VST Shakti i VST Mitsubishi można kupić także w Polsce.

Wśród gości, którzy uczestniczyli w prezentacji maszyny byli także wiceprezydent Republiki Indii Pan Jagdeep Dhankhar oraz Ambasador Republiki Czeskiej w Indiach Eliška Žigová (na zdjęciu), fot. mat. prasowe

Obecność Zetora w Azji Południowej ma długą tradycję, sięgającą jeszcze lat 60-tych, kiedy zaczęto eksportować do Indii tysiące czeskich traktorów. W 1972 r. rozpoczęto produkcję serii UŘ I pod marką HMT. Zanim doszło do wytwarzania Zetorów w Indiach, czechosłowacka marka stała się na tamtejszym rynku niemal symbolem traktora. Tylko w latach 1970 - 1990 ponad 60 tys. traktorów opuściło bramy indyjskich fabryk. Od 2014 r. Zetor jest reprezentowany na rynku indyjskim przez spółkę zależną Zetor India Private Limited.