Niestety w słynnym rajdzie terenowym nie pojedzie ani Crystal, ani Proxima, ani przerobiony stary 4011. Nawet nie będzie to pojazd wojskowy ATV Zetor Gerlach 4x4, tylko specjalnie do tego celu zmodyfikowany Ford, który po prostu będzie wspierany przez fabrykę z Brna.

Na początku grudnia w Galerii Zetor, gdzie na co dzień można zobaczyć zabytkowe maszyny czeskiej marki, kupić gadżety i zaznajomić się z najnowszymi produktami firmy, oficjalnie zaprezentowano nowy samochód zespołu Workoutland ACCR Czech Team, który weźmie udział w najsłynniejszym rajdzie wytrzymałościowym na świecie Rallye Dakar 2023. Impreza wystartuje na przełomie roku w Arabii Saudyjskiej, a jednym z partnerów czeskiego zespołu jest Zetor Tractors.

W ofercie właściciela czeskiej marki, HTC Investments, znajduje się firma Zetor Engineering, która zaprojektowała wojskowy pojazd 4x4, który tego dnia również pokazano w Galerii Zetor. Niestety ATV Zetor Gerlach 4x4 przeznaczony jest dla wojska oraz innych służb i nie wypada promować go poprzez Rajd Dakar. Wobec tego czeski kierowca Karel Trněny z pilotem Milanem Horylem wystartują w kategorii T1 w specjalnie zmodyfikowanym do zawodów Fordem F-150 EVO. Wraz z nimi będzie jechać ciężarówka, która przewiezie kompletne zaplecze serwisowe.

Debiut zespołu, doświadczona załoga na Rallye Dakar 2023

- Cele na tegorocznym Dakarze nie są wyśrubowane. Dotarcie do mety uznamy za sukces, a ewentualne dobre miejsce będzie bonusem. Przede wszystkim zależy nam na sprawdzeniu techniki i zdobyciu doświadczenia na przyszły rok. Nasz zespół powstał dopiero w tym roku, a Rajd Dakar będzie naszą pierwszą dużą wspólną imprezą – wyjaśnił na konferencji prasowej Karel Trněny, który w 2017 r. zasmakował już Dakaru jako kierowca ciężarówki.

ATV Zetor Gerlach 4x4, fot. Zetor Engineering

Warto wspomnieć, że Czesi są doświadczeni w dakarowej rywalizacji. Ciężarówki Tatra od lat regularnie startują w zawodach zajmując czołowe miejsca w swoich kategoriach. W latach 1988, 1994-95 i 1998-99 Tatry zwyciężały w klasyfikacji ciężarówek.

- Jako czeska firma postanowiliśmy wesprzeć nowy czeski zespół samochodowy, ponieważ zarówno Zetor, jak i Workoutland Team łączą w sobie determinację, wytrzymałość i nieustępliwość w każdych warunkach. Podczas gdy ciągniki marki Zetor od 76 lat służą pokoleniom rolników, pokonując wszelkiego rodzaju pułapki w ponad 130 krajach na całym świecie, czeski zespół Workoutland ACCR będzie walczył z pułapkami jednego z najbardziej wymagających rajdów samochodowych w świecie i bardzo się cieszymy, że tam jesteśmy – powiedział Dominik Moser, kierownik marketingu Zetor Tractors.

Dakar to kultowy rajd

Rajd Dakar to najsłynniejszy wyścig długodystansowy na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1979 r. na trasie z Paryża do Dakaru. Wówczas wystartowały 182 załogi, ale tylko 74 dotarły do mety w Senegalu. Lista startowa obfitowała w dziwne konstrukcje sprzed lat. Rajd w kategorii samochodów wygrał Range Rover V8 francuskiej załogi Genestier, Terbiaut, Lemordant, zaś drugie miejsce zajęli bracia Marreau startujący Renault 4 Sinpar. Sympatyczna „renówka” trąciła już myszką, ale na liście startowej znalazły się jeszcze starsze wozy. Na mecie (na 71. miejscu) zameldował się Renault KZ z 1926 roku. Ekipa przedwojennego Renault pojawiła się także na starcie Paryż Dakar w 1980 roku.

Prezentacja nowego czeskiego zespołu dakarowego odbyła się w Galerii Zetor, fot. mat. prasowe Zetor Tractors

W kolejnych latach impreza mocno się sprofesjonalizowała i w tej chwili szanse mają tylko mocno sponsorowane załogi. Stolica Senegalu wciąż widnieje w nazwie imprezy, mimo że rajd w Dakarze od dawna się nie kończy. W 2009 r. wyścig przeniósł się do Ameryki Południowej, a od 3 lat odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Tegoroczny Rajd Dakar rozpocznie się 31 grudnia 2022 r. i potrwa do 15 stycznia 2023 r.

Czesi mają Tatrę, Rosjanie często triumfującego Kamaza, który w tym roku nie wystartuje, gdyż nie zgodził się na podpisanie dokumentu FIA potępiającego wojnę w Ukrainie. A polskie marki? Polacy startowali w przeszłości Starami i Jelczami, ale bez większego powodzenia.

W 1987 r. na starcie pojawiły się dwa Jelcze S442. Po udanym pierwszym etapie następne były już znacznie gorsze. Na czwartym etapie obie polskie ciężarówki wycofały się z powodu awarii przednich mostów.

Rok później w stawce rywalizującej na trasie Paryż – Dakar znalazło się jeszcze więcej polskich wozów. Oprócz dwóch Jelczów S442 pojawiły się także Stary 266. Niestety i tym razem Jelcze nie dojechały do mety. Pierwszy z nich uległ uszkodzeniu na trasie, a drugi wykorzystał limit spóźnień i nie było sensu jechać dalej. Stary miały znacznie więcej szczęścia, bo ukończyły rajd. Jerzy Mazur i Tomasz Sikora byli pierwszymi Polakami, którzy dojechali do mety. Niestety obie załogi nie zostały sklasyfikowane z powodu przekroczeni limitu spóźnień, ale warto w tym miejscu napisać, że na 109 pojazdów w tej kategorii do mety dotarły 22 samochody, w tym 14 poza limitem.

Były plany na starty obu marek w sezonie 1989, ale kłopoty finansowe i przede wszystkim zmiana przepisów ograniczająca start prototypów nie pozwoliły na udział polskich ciężarówek. W późniejszych latach mieliśmy swoje sukcesy w imprezie, ale za kierownicami zachodnich konstrukcji.