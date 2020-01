Zetor rusza na podbój Indii

Zetor podpisał właśnie memorandum o współpracy z dużym producentem ciągników w Indiach, firmą VST Tillers Tractor Ltd. Cel współpracy to opracowanie nowego modelu ciągnika przeznaczonego na rynek indyjski, a także na rynki azjatyckie i afrykańskie.

Rynek indyjski jest jednym z największych na świecie i co roku sprzedaje się tam kilkaset tys. ciągników. Podpisane porozumienie to część strategii firmy Zetor, która zakłada dywersyfikację działalności i wejście ze swoimi produktami na nowe rynki.

Dla Zetora jest to właściwie powrót do Indii, gdyż w latach 60 i 80 XX wieku Zetor eksportował ciągniki do tego kraju, a w kolejnych dekadach udzielił licencji na produkcję ciągników firmie HMT.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem nowy ciągnik miałby być produkowany w Indiach i rozwijać moc 36 KM. Jak mówią przedstawiciele firmy Zetor, pozwoli to przywrócić pozycję czeskiego producenta w Indiach. Natomiast firma VST, która powstała w 1967 r., obecnie jest numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję ciągników rolniczych o mocy do 30 KM. Zetor podpisał także kontrakt na dostawę kilkuset ciągników na rynek rosyjski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Tak wygląda linia modelowa Zetor Global Range przeznaczona na rynki Azji i Afryki.