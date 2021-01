Zetor świętuje jubileusz 75-lecia

Zetor, czeski producent doskonale nam znanych ciągników rolniczych, obchodzi w tym roku jubileusz istnienia pod hasłem “Już 75 lat przekuwamy nasze wizje w rzeczywistość”.

Od momentu powstania w 1946 r. Zetor wyprodukował już ponad 1,3 miliona ciągników rolniczych, z których zdecydowana większość została wyeksportowana do ponad 130 krajów na pięciu kontynentach. Jak mówi dyrektor wykonawczy Zetor Tractors a.s., Marián Lipowski, ciągniki Zetor stały się synonimem efektywnego projektowania i wydajności.

- Nasze ciągniki zawsze odzwierciedlały wymagania czasów. Śmiem twierdzić, że każdy, kto był lub jest związany z marką, czy to jako klient, fan czy pracownik naszej firmy, czuje się jej częścią. Marka Zetor opiera się na wysiłkach szerokiej grupy ludzi kilku pokoleń. Jest to naszą spuścizną i podchodzimy do niej z szacunkiem i dumą - mówi Lipowski.

Logo z okazji jubileuszu 75-lecia Zetora, fot. Zetor

75 lat historii ciągników Zetor to także 75 lat obecności tej marki na polskim rynku i stabilna oraz ugruntowana sprzedaż od Skandynawii po Bałkany. Petr Konštacký, dyrektor sprzedaży i marketingu w Zetor Tractors a.s. i Prezes zarządu Zetor Polska Sp. z o.o. mówi:

- Jesteśmy zadowoleni z rosnącego potencjału rynków takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy czy Bośnia i Hercegowina. Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich czterech lat marka Zetor weszła na nowe rynki zagraniczne, takie jak Kenia, Etiopia, Sudan, Rwanda, Myanmar, Indonezja, Jemen, Kolumbia, Kostaryka czy Urugwaj oraz Wietnam.

Przypomnijmy, że aktualne portfolio ciągników Zetor przeznaczonych na rynek europejski to 8 serii modelowych o mocy od 20 do 170 KM. Są to kompaktowe ciągniki z serii Primo, Compax, Utilix i Hortus w niższej kategorii mocy 20-70 KM. Wyższe kategorie mocy 80-170 KM to główne serie Zetora: Proxima, Forterra i Crystal.

W najbliższym czasie Zetor planuje wejść na rynek z nowymi generacjami ciągników i jak twierdzą w Brnie, nadal zapewniać użytkownikom maksymalny komfort przy jednoczesnym zachowaniu elementów prostoty i skuteczności.