4 modele i 4 wirniki - po 20 latach doświadczenia w produkcji zgrabiarek, Claas wprowadza do oferty kolejne, nowoopracowane maszyny do produkcji kiszonki. Mają charakteryzować się dużą (nawet do 15 m) szerokością i przy tym zachowywać dopuszczalne gabaryty transportowe. Maszyny mają dokładnie dostosowywać się do podłoża i być proste w obsłudze.

Firma Claas wprowadza nowe modele podstawowego sprzętu w łańcuchu zbioru zielonek zapewniając, że jest to połączenie tradycyjnych, sprawdzonych rozwiązań z nowymi elementami poprawiającymi pracę podczas użytkowania zgrabiarek. Czym zatem się charakteryzuje się ich wydajność , elastyczność i komfort pracy?

Rozwiązania niemieckiego producenta mają wpisywać się m.in w takie kryteria jak dopasowanie do podłoża, wydajność zgrabiania i ostateczna jakość paszy.

Konstrukcje maszyn opracowywane są tak, by przy szybkim zbiorze i uprzątnięciu pola pozostawiały darń nietkniętą. Odmłodzone wersje czterowirnikowe zgrabiarek są dedykowane do formowania dużych pokosów pod kolejne maszyny żniwne – przyczepy samozaładowawcze, prasy czy sieczkarnie.

Zanim czterowirnikowe zgrabiarki Liner zostały wprowadzone do serii, były testowane stanowiskach kontrolnych, które „wytrząsały” ramą główną maszyny. fot. Claas

Rama zgrabiarki

Sporych rozmiarów, masywna rama w kształcie trapezu ma pozwolić na zachowanie stabilności maszyny. Claas zainwestował w również w materiał z którego została wykonana, używając wysokowytrzymałej stali. Wewnątrz umieszczony został blok sterowniczy, moduł elektroniczny i zawory hydrauliczne.

Wysięgniki teleskopowe

Nowe zgrabiarki różnią się od poprzedniczek ustawieniem wysięgników. Opatentowany przez firmę system z profilem C i szynami ślizgowymi pozwala na szybkie dostosowanie szerokości robaczej. W zależności od modelu (Buisness lub Trend) mogą być teleskopowane pojedynczo lub parami.

Ustawienie szerokości roboczej w Claas Liner

Zakres szerokości roboczej wynosi od 9,3 do 15 m. Szerokość pokosu może być modyfikowana w zakresach 1,3 a 2,5 m. W modelach Buisness mogą być ustawiane hydraulicznie i zapamiętywane w terminalu Isobus. Modele Trend ustawia się w pozycji transportowej za pomocą dźwigni sprężynującej i mechanizmu z otworami (bez użycia dodatkowych narzędzi).

Zgrabiarki czterowirnikowe posiadają maksymalnie 15 m szerokości roboczej przyzaledwie 3 m szerokości transportowejoraz mniej niż 4 m wysokości. fot. Claas

Napęd w zgrabiarkach Liner

Claas testując wielokrotnie wirniki w zgrabiarkach, postawił na napęd mechaniczny, który daje więcej mocy maszynie w porównaniu do napędu hydraulicznego. Ten rodzaj napędu ma przełożyć się na efekty w pracy nawet z dużymi liśćmi paszy. Wirniki są chronione przed przeciążeniem za pomocą sprzęgieł ciernych, które w przeciwieństwie do krzywkowych, reagują łagodniej nie powodując przerw w pracy w przypadku skoków obciążenia. W dwóch przekładniach rozdzielających Y na ramie głównej prędkość obrotowa wałka zostaje zredukowana z 540 obr./min. do 350 obr./min., co chroni układ napędowy.

Głowica maszyny

Ten wysoko obciążony element w zgrabiarce został konstrukcyjnie umieszczony przez producenta w kąpieli olejowej, co pozwala na jego trwałe smarowanie i konserwowanie. Są one hermetycznie uszczelnione i posiadają tor krzywkowy z żeliwa sferoidalnego, dla lepszej trwałości.

Rozmiary wirników

Średnice wirników zastosowanych w nowych zgrabiarkach, są uzależnione od modelu i mogą wynosić od 3,3 do 3,8 m. Posiadają 14 dźwigarów zębów. Wraz z prędkością obrotową, wszystkie trzy elementy są takie same dla przednich i tylnych wirników, dzięki czemu maszyna ma pracować z wysoką przepustowością i jednolitym pokosem.

Zęby

Dźwigary zębów są każdorazowo zamocowane bez luzów poprzez 20-rowkowe połączenie frezowe i zabezpieczone pałąkiem Profix. Podwójne zęby są nasuwane ze swoimi zwojami na dźwigar zębów i przykręcane do niego. Ogranicza to ryzyko złamania. Jeśli mimo tego dojdzie do złamania zęba, będzie on pewnie utrzymywane na dźwigarze i nie zgubi się. Na każdym dźwigarze zębów zamontowane są cztery podwójne zęby o grubości 9,5 mm. Podwójnie wygięty kształt zęba do kiszonki z końcówką nachyloną pod kątem 10 stopni i naddatkiem 10 mm umożliwia skuteczne i jednocześnie łagodne zgrabianie oraz optymalne formowanie pokosu.

Opatentowane amortyzowane zawieszenie kardanowe

Wszystkie cztery wirniki nowych zgrabiarek Liner mają kardanowe zawieszenie i mogą poruszać się w trzech płaszczyznach. Konstrukcja zapewnia bardzo dużą elastyczność i wraz z układem prowadzenia wirników Grass Care z podwójną sprężyną pozwala na płynne ruchy wirników przy dużych prędkościach jazdy.

Oświetlenie LED i węże w zgrabiarce Liner

Widoczność wirników i otoczenia zgrabiarki umożliwiają światła LED umieszczone w 6 miejscach na maszynie. Ma to umożliwić nieprzerwaną pracę po zapadnięciu zmroku, by mogła być wydajna jak za dnia.

Ułatwieniem, oszczędzającym czas na polu są przyporządkowane węże. Ich oznaczenia umożliwiają przyporządkowanie 1:1 do odpowiedniej funkcji, a oznaczenia na uchwycie bardzo ułatwiają dołączanie i odłączanie maszyny.