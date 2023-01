Zgrabiarka Falca 2/900 to zupełnie nowa konstrukcja SaMASZu, która może na różne sposoby formować wały zielonek do zbioru z szerokości 9 m. Po wielu testach sprzęt jest już gotowy do sprzedaży.

Zgrabiarka taśmowa SaMASZ Falca 2/900 to najważniejsza nowość producenta z Zabłudowa pokazana podczas targów Polagra Premiery 2023. Sprzęt robi wrażenie wielkością i rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Podbieracz, taśmy, napęd

W maszynie można spotkać m.in. innowacyjny system podbierania z rolkami kopiującymi pod podłogą. Wybór kierunku pracy taśm oraz prędkości pracy taś oraz podbieracza pozwala na to, że materiał może być zgrabiany do środka, na boki lub jeden bok, a ponadto intensywność pracy może być dopasowana do rodzaju zgrabianego materiału czy prędkości jazdy.

Napęd poszczególnych podzespołów jest hydrauliczny. Zastosowano tutaj trzy pompy umieszczone na dyszlu (zasilane od WOM), który jednocześnie pełni rolę zasobnika oleju.

Zgrabiarki taśmowe coraz bardziej popularne

Co ciekawe, producent podczas targów pokazał dwa rodzaje taśm podających. To wynik testów mających na celu dopasowanie rodzaju taśmy do materiału z jakim zgrabiarka ma pracować. Sterowanie podzespołami odbywa się za pomocą sterownika z kabiny ciągnika.

Zgrabiarki taśmowe to do niedawna konstrukcje bardzo mało popularne, a wręcz nieznane. Widać jednak, że rolnicy coraz częściej stawiają na tego typu maszyny, bo coraz więcej producentów ma je w ofercie (np. Kuhn, Pottinger, SIP). SaMASZ jest pierwszą polską, która wdrożyła do produkcji zgrabiarkę taśmową.

Więcej szczegółów technicznych i orientacyjna cena maszyny - w poniższym filmie.