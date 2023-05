Coraz więcej producentów maszyn zielonkowych w ofercie posiada zgrabiarki taśmowe. Urządzenia tego typu są znacznie droższe od tradycyjnych, ale jakość paszy zebranej przez „taśmówki” jest o wiele lepsza. Ile kosztują zgrabiarki taśmowe opiszemy na podstawie cen maszyn marki Kverneland.

Nie jest tajemnicą, że ze względu na cenę zgrabiarki taśmowe są reklamowane jako produkt przeznaczony dla największych gospodarstw (wręcz nawet dużych przedsiębiorstw) oraz usługodawców. W związku z tym, że takich przedsięwzięć w naszym kraju nie brakuje, „taśmówki” zdobywają pewną grupę klientów, którzy potem potwierdzają, że paszy zebranej przez tego rodzaju maszyny nie zamienią na żadną inną.

Pomysł na zgrabiarki taśmowe nie jest nowy, bowiem liderzy rynku produkują tego rodzaju maszyny od około 15 lat. Na samym początku historii zgrabiarek tego typu zdobyły one popularność głównie w dużych gospodarstwach w USA oraz w europejskich rejonach górskich takich jak Austria, Włochy czy Szwajcaria. W tych miejscach nowoczesne zgrabiarki potrafią dostosować się do pochyłości i nierówności terenu. W tej chwili zgrabiarki wchodzą na wszystkie rynki i pionierzy rynku jak włoski ROC (przejęty jakiś czas temu przez Kvernelanda) czy słoweński SIP mają coraz trudniej, bo do rywalizacji o klienta doszły w kolejne uznane marki, takie jak Kuhn, Pöttinger czy nawet polski SaMasz.

Dlaczego zgrabiarki taśmowe zdobywają klientów

Maszyny tego rodzaju mogą znacznie zredukować wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w finalnym produkcie i zwiększają zawartość białka w paszy, dzięki mniejszej utracie liści. Zgrabiarka taśmowa z elastycznym podbieraczem i wleczonymi palcami zapewnia, że brud i kamienie pozostają na ziemi, a zbierana jest tylko czysta pasza.

Maszyny tego typu szczególnie poleca się do grabienia lucerny i koniczyny, na wszystkich typach łąk, a także innych traw oraz słomy i resztek pożniwnych. Przy okazji można nimi pracować szybciej, przy równie dużej szerokości roboczej.

ROC RT 880 przy pracy, fot. K.Pawłowski

Kverneland prosto z Włoch

Urządzenia tego typu mimo dość sporej wielkości zazwyczaj mogą pracować już z ciągnikami o mocy 100 – 120 KM. Brzmi to nieźle, ale ma swoją cenę. Najtańsze wersje maszyn pracujących na szerokościach między 7, a 9 m kosztują od ok. 300 – 350 tys. zł netto do nawet 450 – 550 tys. zł netto. Na rynku znajdziemy także droższe, ale i szersze urządzenia oraz zdecydowanie tańsze maszyny o szerokości około 3,5 – 4 m, zawieszane z przodu traktora.

Jak dokładnie kształtują się ceny zgrabiarek taśmowych opiszemy na podstawie oferty firmy Kverneland, która w 2022 r. przejęła 80 proc. akcji włoskiej firmy ROC. W tym roku zgrabiarki z fabryki niedaleko Rawenny trafiły na polski rynek.

Denis Ubaldi, założyciel firmy ROC, podczas prezentacji zgrabiarki ROC RT 880 na polu, fot. K.Pawłowski

Włosi są liderem światowego rynku tych maszyn przy produkcji rocznej około 250 urządzeń. Zgodnie z mottem przedsiębiorstwa: „Nie zadowalamy się konstrukcją dobrej maszyny chcemy zbudować najlepszą” firma jest uważana także za jednego z najlepszych producentów zgrabiarek taśmowych na świecie.

ROC istnieje od 1996 r., a produkcją zgrabiarek taśmowych zajął się w 2005 r. i w tej chwili jest to ich główny asortyment. Jak już wspominaliśmy firma stała się częścią grupy Kverneland i to przez dealerów tej firmy możemy od 1 stycznia 2023 r zamawiać maszyny tej marki. 20 proc. udziałów ROC pozostało w rękach braci Denisa i Raffealle Ubaldich, założycieli przedsiębiorstwa, którzy nadal kierują swoją fabryką i mają pieczę nad tym co się w niej dzieje. Zatem ROC to nadal ci sami specjaliści co dawniej, ale z większymi możliwościami dystrybucji i serwisu.

Maszyna ROC w barwach marki Kverneland podczas targów Agro Show w Bednarach w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Wszystkie szerokości świata

Wszystkie maszyny ROC można zamawiać w standardowym żółtym odcieniu, ale jest już także możliwość kupna kilku modeli w czerwonych barwach Kvenelanda. Taką maszynę mogliśmy oglądać na żywo podczas targów Agro Show w Bednarach w 2022 r. Sprzęt zaprezentowany w Polsce to można powiedzieć był jeszcze prototyp, ale jak najbardziej działający. Zgrabiarka Kverneland Roc 1073 to odpowiednik włoskiej zgrabiarki ROC RT 730, która może pracować na szerokości roboczej od 5,95 do 7,30 m.

Oczywiście ROC jako lider rynku dysponuje wieloma modelami zgrabiarek, które będą odpowiadać potrzebom każdego rolnika, przedsiębiorcy czy usługodawcy.

Maszyna ROC RT 1150 podczas montażu w fabryce we Włoszech, fot. K.Pawłowski

Zaczniemy z grubej rury, czyli od największych tego typu maszyn na świecie, mogących się pochwalić szerokością roboczą dochodzącą do 11,5 m. Takimi liczbami wyróżnia się zgrabiarka ROC RT 1150, której cena wynosi zawrotne ponad 768 tys. zł netto. Co ciekawe również do tak wielkich narzędzi wystarczy ciągnik o mocy zaledwie 120 KM. Tego rodzaju maszyny są w Europie rzadko zamawiane i częściej są one wysyłane do USA, kiedyś także do Rosji. W ofercie firma ROC posiada także największą zgrabiarkę taśmową na świecie – model RT 1220 – o szerokości roboczej 12,2 m, ale nie jest ona oferowana na polskim rynku.

W tej serii maszyn występują także szerokości 9,5 m – model RT 950 - kosztujący nieco ponad 605 tys. zł netto oraz model RT 1000 o szerokości 10 m, za który należy zapłacić nieco ponad 675 tys. zł netto.

Maszyny tej serii zostawiają pokos szerokości 1,1 – 1,15 m, składają się z trzech segmentów podbieraczy i taśm, a ich napęd odbywa się za pomocą oleju z własnego zbiornika i pomp, zaś zapotrzebowanie przepływu oleju wynosi 60l/min. Warto też wspomnieć, że maszyny ważące ok. 5 t posiadają hamulce dwuobwodowe pneumatyczne oraz hamulec postojowy oraz zawieszenie hydropneumatyczne. Podbieracze krzywkowe są wyposażone w 5 rzędów palców, jest też możliwość dokupienia dodatkowego rzędu w opcji.

Maszyny ROC słyną ze świetnej jakości. Większość elementów niezbędnych do produkcji powstaje we włoskiej fabryce. Nawet śruby są wykonaywane specjalnie dla ROC, fot. K.Pawłowski

Kverneland ROC - klasa średnia

W omawianych maszynach pokos można odkładać ze wszystkich trzech taśm na lewo lub na prawo, a także z dwóch taśm w jedną stronę, a z jednej w drugą stronę.

Jedna z popularniejszych szerokości firmy ROC jest 8,85 m w maszynie ROC RT 880. Ten model występuje także w czerwonym malowaniu Kverneland i w oznaczeniu norweskiej firmy Kverneland ROC 1088. Maszyna kosztuje niecałe 502 tys. zł netto. Maszyna składa się z dwóch zestawów taśm i podbieraczy, a co za tym idzie pokos można odkładać na wszelkie możliwe sposoby: do środku, na boki lub jedna na bok, a druga do środka.

ROC RT 880 w akcji, fot. K.Pawłowski

W podobnej szerokości roboczej pracuje model RT 870 (8,7 m szerokości robocej), ale jest on wyposażony podobnie do większych modeli – w trzy zestawy taśm i podbieraczy. Taki sprzęt kosztuje 572 tys. zł.

Ofertę maszyn ciąganych zamykają maszyny RT 630 o szerokości roboczej od 4,9 do 6,3 m oraz RT 730 (występująca także jako Kverneland ROC 1073) o szerokości od 5,95 do 7,3 m, które kosztują odpowiednio ok. 424,5 tys. zł oraz 441,2 tys. zł netto. Obie maszyny składają się dwóch zestawów taśm i podbieraczy, które można z rozsuwać i zsuwać hydraulicznie.

Model ROC RT 840 przeznaczony jest dla maszyn samobieżnych, fot. ROC

Modele nieco węższe

Ciekawostką w ofercie jest maszyna RT 840, która jest dedykowana do maszyn samobieżnych, takich jak np. kosiarki samojezdne. Maszyna może pracować na szerokości od 5,95 do 8,35 m, posiada dwa zestawy taśm i podbieraczy z możliwością hydraulicznego rozsuwania i zsuwania. Cena takiej zgrabiarki to nieco ponad 332 tys. zł netto.

Z drugiej strony katalogu marki Kverneland ROC są urządzenia, które będą pracować na szerokości niecałych 4 m, zarówno zawieszone na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika.

ROC RT 380, fot. ROC

Konkurencja nie śpi

Ceny za maszynę RT 380 o szerokości roboczej 3,8 m zaczynają się od nieco ponad 122 tys. zł netto, zaś wersja RT 450 (4,5 m) to koszt nieco ponad 149 tys. zł netto. Oczywiście maszyny składają się z jednego zestawu taśm i podbieraczy i mogą zostawiać pokos z prawej lub z lewe strony maszyny.

Na rynku istnieje kilka wspomnianych wcześniej firm produkujących zgrabiarki taśmowe. W Polsce powstaje urządzenie marki SaMasz o oznaczeniu MRG 2-900 (wcześniej prezentowane jako Falca 2-900).

Maszyna podobnie do marki Kverneland ROC została wprowadzona do sprzedaży w Polsce w styczniu 2023 r. Sprzęt z Zabłudowa, o maksymalnej szerokości roboczej od 8,8 do 10,6 m, na styczniowych targach Polagra Premiery wyceniano na ok. 350 tys. zł netto.

Na rynku możemy także znaleźć produkty serii Pick-Up Air słoweńskiej firmy SIP, zarówno zawieszane z przodu, jak i wleczone z tyłu. Oprócz standardowej wersji 900 T o szerokości roboczej od 7 do 9 m, znanej na rynku od kilku lat i kosztującej ok. 460 tys. zł netto, SIP oferuje także montowane z przodu ciągnika wersje 300 F i 350 F o szerokościach roboczych 3,55 – 4,45 m oraz 4,05 - 4,95 m. Pewną nowością w katalogu słoweńskiej firmy jest zgrabiarka Pick up Air 500 T, czyli wersja ciągana. W pozycji roboczej podbieracz jest przesuwany do boku toru kół ciągnika, dzięki czemu traktor nie przejeżdża po skoszonym pokosie. Jej szerokość robocza wynosi od 5,55 m do 6,45 m.

SIP Air 900 T, fot. K.Pawłowski

W omawiany segment od sierpnia zeszłego roku weszła także austriacka firma Pöttinger, która swojej ofercie posiada maszynę o symbolu Mergento VT 9220, która może pracować na maksymalnej szerokości roboczej dochodzącej do 9,20 m przy środkowym odkładaniu pokosu i 8,70 m przy odkładaniu bocznym.

Najdłużej, obok marki SIP, na rynku zgrabiarek taśmowych istnieje firma Kuhn, która od kilku lat oferuje maszynę o oznaczeniu Merge Maxx 950. Maszyna może się pochwalić szerokością roboczą od 7,5 do 9 m. W ofercie Kuhna są jeszcze dwie maszyny tego rodzaju: nieco szersza Merge Maxx 1090 oraz węższa Merge Maxx 760. Jako uzupełnienie wymienionych wyżej modeli Kuhn poleca najnowszą maszynę serii Merge Maxx o oznaczeniu 440 F, którą można zawiesić z przodu ciągnika. Najmniejsza zgrabiarka w rodzinie może pracować samodzielnie lub w połączeniu z jednym z pozostałych modeli gamy lub zgrabiarką karuzelową.

Ceny maszyn SIP, Kuhn i Pöttinger kształtują się podobnie do maszyn marki Kverneland ROC.

Na koniec polecamy film z naszej zeszłorocznej wizyty w fabryce firmy ROC.