21-22 maja 2022 r. odpędzie się już dziewiętnasta edycja wystawy maszyn rolniczych Zielone Agro Show. W jej trakcie będziemy mogli zobaczyć cały przekrój maszyn zielonkowych w czasie pracy.

Organizatorem imprezy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jak zapewniają organizatorzy, jest to największa w kraju impreza przeznaczona przede wszystkim dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe, hodowców bydła i producentów mleka.

Pokaz maszyn zielonkowych

Tym co wyróżnia wystawę Zielone Agro Show na tle konkurencji jest fakt, iż w czasie jej trwania maszyny prezentowane są nie tylko statycznie, ale również dynamicznie w czasie pracy. Jest to więc niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się, jak w praktyce maszyny zielonkowe radzą sobie z koszeniem i zbiorem zielonki.

Ostatnia edycja targów Zielone Agro Show odbyła się w 2019 r. i wówczas w pokazach dynamicznych wzięło udział aż 56 maszyn.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 9 do 17.

