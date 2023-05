Pokazy na polu to największa z atrakcji Zielonego Agro Show, fot. K.Pawłowski

Przetrząsarki, zgrabiarki, prasy, owijarki, kosiarki, sieczkarnie, przyczepy samozbierające, agregaty do uprawy użytków zielonych – jednym zdaniem: wszystkie maszyny zielenkowe w jednym miejscu. Tak wygląda Zielone Agro Show zorganizowane przez PIGMiUR w Ułężu.

150 wystawców i ok. 25 -30 tys. spodziewanych widzów to najważniejsze dane wystawy Zielone Agro Show, która rozpoczęła się w sobotę, 20 maja, na pasach dawnego lotniska w Ułężu.

Jak zwykle odbyły się (i odbędą się także w niedzielę) pokazy maszyn zielonkowych. O godzinie 11.00 na polu pokazowym pojawiły się kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki, a o 13.00 wystartowały prasy zwijające, praso-owijarki, owijarki, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe. W międzyczasie odbył się równoległy pokaz kosiarek, w którym wszystkie maszyny kosiły łąkę jednocześnie. Chyba największe wrażenie zrobił na widzach zestaw Claasa z kosiarką Disco 1010, który kosił swój odcinek z prędkością godną Roberta Kubicy.

Kierowca Claasa miał szczęście, że na łące nie ustawili się chłopcy-radarowcy, bo byłby mandacik, fot. K.Pawłowski

Pierwsze Animal Show podczas Zielonego Agro Show

Niestety nie wszystkie prasy zdołały zrobić idealne bele, co widać na naszych zdjęciach. Nie będziemy jednak zdradzać marek, ani modeli, bo trawa była wyjątkowo mokra i maszyny nie są przystosowane do pracy w takich warunkach. Jeszcze w piątek wieczorem, podczas próbnych przejazdów, z pras i formowanych bel wręcz lała się woda. Ciurkiem.

Po raz pierwszy podczas wystawy w woj. lubelskim odbyły się tak bogate pokazy zwierząt. Organizatorzy część poświęconą bydłu i koniom nazwali Animal Show, w ramach którego odbyły się (i odbędą się w niedzielę): I Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego, I Regionalna Wystawa Bydła Mlecznego, I Regionalna Wystawa Rodzimych Ras Koni.

Podczas imprezy zaprezentowane zostały zwierzęta hodowlane z grup: krów i jałowic rasy białogrzbiet z terenu całej Polski, krów i jałowic rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz koni ras lokalnych z terenu województwa lubelskiego. Spośród grup zwierząt gospodarskich wyłaniano już czempiony i wiceczempiony w poszczególnych kategoriach (wiekowych i ras).

W niedzielę pokazy maszyn odbywać się będą o takich samych porach.

Nowości wśród maszyn

Zbyt wielu nowości na imprezie nie ma, ale oczywiście i miłośnik mechanizacji zawsze znajdzie coś nowego, coś czego jeszcze nie widział. Premierą na polskim rynku są nowe ciągniki marki TYM, w tym także wersja o mocy 130 KM, niewielki ciągnik Bobcat CT2535, chiński traktor Fotrak NS 75, robiąca spore wrażenie kosiarka o szerokości ponad 13 m Kuhn FC 13460 RA. Nowe prasy zaprezentowały w akcji m. in. Sipma czy McHale. Inne nowości to m. in. agregat przedsiewny Agro-Masz Grass 300 czy wspomniana niewidziana jeszcze w akcji na targach w Polsce kosiarka Disco 1010 firmy Claas.

Resztę zobaczycie na zdjęciach lub w niedzielę w Ułężu w godz. 9.00 – 17.00. Wstęp jest bezpłatny. A więcej na temat nowych maszyn wkrótce na Farmerze.