W najbliższy weekend odbędzie się Zielone Agro Show na terenie dawnego lotniska w Ułężu. Impreza organizowana przez PIGMiUR w woj. lubelskim to pierwsza i jedyna wystawa poświęcona tylko technologii produkcji pasz zielonych dla bydła. Co zobaczymy w tym roku?

Zielone Agro Show na stałe wpisało się do kalendarza imprez wystawienniczych w Polsce. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze odwiedzić można także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych. Nowością w tym roku będą pokazy zwierząt hodowlanych.

Pokazy maszyn i zwierząt zrobią show

Punktem kulminacyjnym każdego dnia imprezy (wystawa czynna jest w sobotę i w niedzielę) są pokazy maszyn organizowane na poletku obok pasa startowego, na którym zgromadzone są stoiska firm.

W akcji będzie można obejrzeć: kosiarki, agregaty do uprawy i podsiewu, prasy zwijające, praso-owijarki, owijarki, przyczepy zbierające, sieczkarnie polowe. W ostatniej edycji wystawy w pokazach zaprezentowanych zostało 56 maszyn. W tym roku o godzinie 11.00 rozpocznie się pokaz kosiarek i przetrząsaczy, zaś o 13.00 wystartują prasy zwijające, praso-owijarki, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe.

Pokazy maszyn to punkt kulminacyjny imprezy, fot. K.Pawłowski

Po raz pierwszy podczas Zielonego Agro Show odbędą się tak bogate pokazy zwierząt. Organizatorzy część poświęconą bydłu i koniom nazwali Animal Show, w ramach którego odbędą się: I Krajowa Wystawa Bydła Białogrzbietego, I Regionalna Wystawa Bydła Mlecznego, I Regionalna Wystawa Rodzimych Ras Koni.

Podczas imprezy zaprezentowane zostaną zwierzęta hodowlane z grup: krów i jałowic rasy białogrzbiet z terenu całej Polski, krów i jałowic rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz koni ras lokalnych z terenu województwa lubelskiego. Spośród grup zwierząt gospodarskich będą wyłaniane czempiony i wiceczempiony w poszczególnych kategoriach (wiekowych i ras). Najpiękniejsze zwierzęta zawalczą zaś o tytuł Superczempiona. Ponadto przewidziano konkurs Małego Hodowcy, w którym dzieci hodowców prezentować będą małe cieliczki białogrzbiete i holsztyńsko-fryzyjskie oraz pokaz kóz rasy sandomierskiej.

150 wystawców i ok. 30 tys. zwiedzających

W tym roku PIGMiUR zapowiada, że na dawnym pasie startowym Moto Parku w Ułężu zostanie pokazana oferta 150 firm.

Wśród maszyn będzie parę premier, a także urządzeń, które dopiero wchodzą na polski rynek. Wśród nowości w pokazach weźmie udział prasa zmiennokomorowa PZ 2780 Supra firmy Sipma. Przedsiębiorstwo Talex będzie prezentować m. in. kosiarki dyskowe Opti Cut 2,80 i Fast Cut 3,00 oraz owijarkę Sprinter 1500.

Firma Agro-Masz zaprezentuje agregat do uprawy użytków zielonych Grass 300. Maszyna o szerokości roboczej 3 m służy do podsiewu traw oraz zakładania użytków zielonych wraz z siewnikiem poplonów SP230 zamocowanym na agregacie. Ponad to sprzęt sprawdzi się podczas wyrównywania użytków, w tym kretowin, buchtowisk dzików, czy napowietrzania darni. Oprócz tego polska firma pokaże bronę do uprawy ultra płytkiej, siewniki mechaniczne oraz trzybelkowe agregaty podorywkowe.

Z oferty firmy Kuhn reprezentowanej przez spółkę Fino zobaczymy m. in. zgrabiarkę taśmową Merge Maxx 1090, nowe modele serii przetrząsarek GF 8703, kosiarkę ze zgniataczem pokosu FC 13460 RA oraz kompaktową prasoowijarkę i-BIO zapewniającą prasowanie i owijanie beli folią w jednej komorze.

W Ułężu zobaczymy także produkty marki John Deere. Będą to m. in. prasa John Deere F441M oraz sieczkarnia polowa serii 8300. Firma Fricke, dealer Johna Deere’a, pokaże także produkty SaMaszu oraz przyczepę samozbierająca firmy Bergmann z serii Carex model 410 S o pojemności ładunkowej 41,5 m3.

Jeszcze więcej maszyn

Jeśli chodzi o sprzęt Claasa to w czasie pracy będzie zaprezentowana sieczkarnia Jaguar 940 o mocy 530 KM oraz premiera z zeszłego roku - prasa Variant 560RC. Claas zaprezentuje także zestaw kosiarek Disco 1010 Trend oraz zgrabiarkę Liner 1800 Twin.

Nowy dealer sprzętu marek Valtra i Fendt Raiffaisen Waren zaprezentuje na pokazach zestaw kosiarek Fendt Slicer składający się z kosiarki przedniej Slicer 360 FQ KC oraz tylnej Slicer 991 TL KC typu „motyl“. W drugim pokazie zaprezentowana zostanie prasa zwijająca zmiennokomorowa marki Fendt typ Rotana 160 V-Xtra.

Firma Aurox wystawi mulczery firmy Serrat oraz nowe produkty serbskiej firmy FPM Agromehanika, a będą to: dwukołowy traktor FPM 410 (z wieloma podczepianymi akcesoriami typu: odśnieżarka, glebogryzarka, pług, kosiarka), kosiarka bijakowa VM 180H, kosiarka dyskowa DKF 240/6, kosiarka offsetowa boczna BM 180 Pro, mulczer UM-300 Pro.

Firma APV pokaże agregat GK 300 M1 składający się z dwóch rzędów brony chwastownika z włóką wyrównującą oraz wału dogniatającego. Zaś Göweil Maschinenbau GmbH zaprezentuje praso-owijarkę G-1 F125 Kombi. W pokazach i na wystawie pokażą się także maszyny takich firm jak SIP, Pottinger, Kverneland, Strautmann, McHale, Kraft – Krawiec Traktor, Bury, Joskin, Mascar, Väderstad i wiele, wiele innych

Tradycyjnie wstęp na wystawę, parkingi oraz katalog są bezpłatne. Wystawa będzie czynna w sobotę i w niedzielę (20 - 21 maja) w godzinach 9 – 17.