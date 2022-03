Zielony Ład i maszyny rolnicze - Pług węglowy Lemken

Na Zielony ład składa się nie tylko rolnictwo precyzyjne, ale też węglowe. Coraz więcej się o nim mówi, a producenci maszyn rolniczych już szykują innowacyjny sprzęt, który będzie mógł się do jego realizacji przyczynić.

Koncepcja rolnictwa węglowego polega na zrównoważeniu emisji CO2, przechowywania większej ilości węgla w przyrodzie. Jakie na dziś mamy narzędzia, których efekty da się dodatkowo zmierzyć?

Więcej o rolnictwie węglowym pisaliśmy w grudniowym artykule:

Rozwiązania, jakie obecnie są wykorzystywane to chociażby stosowanie obornika, ekstensywne użytkowanie pastwisk oraz mieszanie z glebą resztek pożniwnych.

I w tym ostatnim przypadku, firma Lemken wychodząc o krok dalej, chce wprowadzić będący obecnie w fazie testów pług „węglowy”. Czym będzie się różnił od tych standardowych?

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Praca pługiem Lemken

Bazą sprzętu są sprawdzone, poprzednie modele producenta. Natomiast w tej konstrukcji odkładnie mają pracować na różnych warstwach gleby, docierając również do tych głębszych, wzbogacając je o dwutlenek węgla. Pług ma tworzyć tunele, do których wprowadzona zostanie bogata w próchnicę gleba. Niższe warstwy ziemi, wymieszane z humusem, zostaną zaopatrzone w węgiel z roślin uprawnych, z czasem zamienią się w próchnicę i dzięki czemu wzrośnie jej żyzność.

Proces użyźniania można powtarzać co ok. 5 lat, po przekątnej w stosunku do głównego kierunku pracy.

Pług firmy Lemken jest ciekawą propozycją dla zwolenników uprawy tradycyjnej, którzy widzą jej przewagę nad tą bez płużną. fot. mat. prasowe Lemken.

Korzyści rolnictwa węglowego

Mówiło się o tym już wiele lat temu, a dzisiejsze testy instytutów naukowych to potwierdzają - rozbicie zagęszczenia i jednoczesne wprowadzenie do szybów bogatej w próchnicę warstwy gleby umożliwia korzeniom roślin dotarcie do głębszych poziomów glebowych i wykorzystanie znajdującej się tam wody i składników pokarmowych, dzięki temu wzrasta jakość plonu.

Z praktycznego punktu widzenia, zaletą maszyny może być to, że zaprojektowane w niej korpusy o różnej geometrii, mieszają ziemię równomiernie (jak w młynku). Nie jest ona tylko odwracana jak w standardowym pługu, gdzie wraz z chwastami na dno idzie również, to co chcielibyśmy cennego zatrzymać.

Pług węglowy ma zostać wprowadzony na rynek w 2024 r. Będzie mógł wykorzystywać moduł iQblue connect do rejestrowania danych roboczych w danym miejscu oraz precyzyjnego dokumentowania głębokości i położenia utworzonych tunelów.

Firma Lemken współpracuje nad tym projektem wraz z Centrum Badań nad Krajobrazem Rolniczym im. Leibniza (ZALF). Prace badawcze ZALF nad plonowaniem i skutkami klimatycznymi tzw. częściowego pogłębiania wierzchniej warstwy gleby są finansowane przez Agencję Zasobów Odnawialnych oraz Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa.