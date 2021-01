Zima na całego. Wschód Polski zasypany mokrym śniegiem [Galeria]

Wczoraj po południu i dzisiaj w nocy zima zaatakowała wiele regionów kraju, a szczególnie dała się we znaki na wschód od Wisły. Miejscami spadło nawet 30 cm ciężkiego śniegu.

Opadom śniegu towarzyszył wiatr i temperatura na pograniczu 0 st. C. To sprawia, że śnieg jest bardzo mokry i ciężki i osadza się na gałęziach drzew, liniach energetycznych i dachach, co sprawia realne zagrożenie dla słabszych, czy starszych konstrukcji budynków.

Na drogach i posesjach w ruch poszedł wszelkiego rodzaju sprzęt do odśnieżania. Jest ślisko - dużo błota śniegowego i oblodzenie. A według prognoz, może padać dalej, a temperatura ma się lekko obniżyć.

Oprócz utrudnień w funkcjonowaniu, przyznacie że widoki są piękne - w wielu regionach niespotykane od lat.

fot. wd,tk,kh