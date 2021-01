Zimą warto tankować do pełna

Należałoby zacząć od tego, iż tankować „pod korek” warto zawsze, jednak to właśnie w zimie taka praktyka jest szczególnie istotna, gdyż może pozytywnie wpłynąć na utrzymanie silnika w dobrej kondycji.

Wydawać by się mogło, iż pełny bak to jedynie komfort z punktu widzenia rzadszego tankowania oraz braku konieczności spoglądania na wskazówkę poziomu paliwa. Nic bardziej mylnego, takie postępowanie pozwoli nam także uniknąć licznych awarii.

Unikaj rezerwy – nie tylko zimą

Wielu rolników notorycznie utrzymuje w baku minimalny poziom paliwa, co w rezultacie może doprowadzić do licznych problemów technicznych.

Pompę paliwową smaruje oraz chłodzi paliwo, które przez nią przepływa. Przy niskim poziomie paliwa do pompy może dostawać się powietrze, co często skutkuje nieprawidłową pracą tego podzespołu oraz zapowietrzaniem. Jeśli taka sytuacja będzie się regularnie powtarzała, wówczas należy się liczyć nawet z ryzykiem zatarcia pompy paliwowej.

Co więcej, na dnie baku zazwyczaj znajduje się największa ilość zanieczyszczeń, która w teorii powinna zostać wyłapana przez filtry. W praktyce jednak nie zawsze tak się dzieje, co zwiększa ryzyko na zapchanie układu paliwowego.

Dodatkowo, mniejsza ilość paliwa automatycznie oznacza wyższą jego temperaturę. W miesiącach letnich zbyt wysoka temperatura paliwa może w skrajnych sytuacjach doprowadzić do ograniczenia mocy silnika i pogorszenia parametrów jego pracy.

Woda w baku

Im mniej paliwa w zbiorniku, to większa przestrzeń na powietrze, które zaczyna się skraplać i osadzać na jego ściankach. Sytuacja ta nasila się szczególnie zimą, gdzie między temperaturą wewnątrz baku a temperaturą na zewnątrz panują duże rozbieżności.

Skroplona para wodna to także czynnik doprowadzający do korozji metalowego baku – a taki znajdziemy najczęściej w starszych ciągnikach i kombajnach. To również ryzyko pojawienia się korozji na innych metalowych elementach znajdujących się w zbiorniku, a także w układzie paliwowym oraz wtryskowym.

Pamiętajmy, że śladowe ilości wody w baku nie będą miały niekorzystnego wpływu na pracę całego silnika. Jednak w sytuacji, gdy paliwa jest bardzo mało, proporcje te wyglądają zupełnie inaczej. W efekcie zgromadzona woda może zamarznąć, całkowicie przy tym unieruchamiając maszynę.